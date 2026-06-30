La Cour suprême des Etats-Unis a validé mardi des lois interdisant aux sportives transgenres de participer aux compétitions féminines scolaires et universitaires. Elle permet aux Etats de se baser sur le sexe biologique assigné à la naissance.

La Cour suprême américaine valide l'exclusion des sportives transgenres de compétitions féminines

La Cour suprême américaine valide l'exclusion des sportives transgenres de compétitions féminines

Adoptée dans la moitié des Etats

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême américaine a validé mardi des lois étatiques interdisant aux sportives transgenres de participer à des compétitions féminines scolaires ou universitaires, une victoire pour le camp conservateur sur une question brûlante aux Etats-Unis.

La plus haute juridiction américaine a considéré que les Etats américains «peuvent déterminer l'éligibilité pour les compétitions féminines en se basant sur le sexe biologique» assigné à la naissance. Plus de la moitié des Etats américains ont déjà adopté des lois en ce sens.