AFP Agence France-Presse
La Cour suprême américaine a validé mardi des lois étatiques interdisant aux sportives transgenres de participer à des compétitions féminines scolaires ou universitaires, une victoire pour le camp conservateur sur une question brûlante aux Etats-Unis.
La plus haute juridiction américaine a considéré que les Etats américains «peuvent déterminer l'éligibilité pour les compétitions féminines en se basant sur le sexe biologique» assigné à la naissance. Plus de la moitié des Etats américains ont déjà adopté des lois en ce sens.
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