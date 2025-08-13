Zelensky doit obtenir maintenant de Trump ces 5 réponses

Le président ukrainien jure qu'il ne cédera pas de territoires à la Russie. Mais que va promettre Donald Trump à Vladimir Poutine ce vendredi 15 août en Alaska? Zelensky, comme les Européens, ont besoin de réponses urgentes.

1/5 C'est à Berlin, aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, que Volodymyr Zelensky assistera à la réunion des Européens avec Trump. Photo: keystone-sda.ch

Richard Werly Journaliste Blick

Donald Trump doit répondre aux Européens et à Volodymyr Zelensky. Quel est son plan face à Vladimir Poutine, qu’il rencontrera ce vendredi 15 août en Alaska? Ou, pour être plus précis, vue l’ambiguïté de ses déclarations, a-t-il un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine?

Plus largement, Zelensky et les Européens doivent au moins obtenir cinq réponses fermes du président des Etats-Unis. Pas sûr qu’ils y parviennent avant le sommet sur territoire américain, même si Donald Trump a, dans un lapsus problématique, annoncé qu’il se rendra en Russie vendredi…

Etes-vous notre allié?

Le sujet paraît naïf, mais il est au cœur de l’échange en visioconférence que les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky vont avoir ce mercredi 13 août avec Donald Trump. A qui parlent-ils? Au président des Etats-Unis soucieux seulement de tenir sa promesse électorale d’une paix rapide en Ukraine? A l’homme d’affaires pressé de signer des contrats mirobolants avec la Russie? Ou au patron de l’OTAN, l’alliance militaire la plus puissante du monde, dont Vladimir Poutine a toujours dénoncé l’expansion vers l’Est. Etes-vous notre allié? Voici la première question qui doit être posée au locataire de la Maison-Blanche.

Quelle paix voulez-vous?

La paix, ce n’est pas la même chose que l’arrêt des combats. Les Européens vont donc demander à Trump de clarifier ce qu’il entend par «paix». Est-ce l’arrêt des combats sur la ligne de front actuel, avec une possibilité de garantie internationale? Ou est-ce un début de négociation prévoyant, par exemple, des échanges de territoires? L’Ukraine est évidemment disposée à la première option, bienvenue dans cette période de difficultés militaires pour Kiev. Le second scénario, en revanche, est inacceptable. Trump doit promettre aux Européens qu’il n’ira pas trop loin en l’absence des Ukrainiens.

Qu’êtes-vous prêt à faire?

Il y a ce que Trump va dire pendant le sommet en Alaska. Puis ce que Trump va annoncer à l’issue de sa rencontre avec Poutine. Et ce que Trump va faire, concrètement, pour que les éventuels engagements de Poutine soient tenus sur le terrain. Les Européens ont mis sur pied, à l’initiative d’Emmanuel Macron, une coalition de pays volontaires qui se réunira en visioconférence après l’échange avec le président des Etats-Unis. Trump va-t-il, par exemple, assurer aux Européens que son pays soutiendra avec des moyens militaires une force de «réassurance» européenne si elle se déploie en Ukraine?

Quelles sanctions demain?

Les Etats-Unis ont pris, depuis l’annexion russe de la Crimée, puis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, des sanctions contre la Russie. Un projet de loi existe depuis plusieurs mois, au Congrès, pour taxer à 500% les produits des pays ou entités qui continuent de commercer avec Moscou. Trump a lui-même décidé récemment de punir l’Inde avec 25% de taxes en plus, parce que ce pays achète du pétrole russe. Alors: les sanctions vont-elles perdurer après le sommet en Alaska? Ou vont-elles être levées par Washington, ce qui ruinerait le blocus commercial européen…

Quels territoires dans votre viseur?

Donald Trump n’a ni mandat, ni légitimité pour négocier un quelconque échange de territoires ukrainiens avec Poutine. Il peut en revanche, comme principal soutien de l’Ukraine, éclaircir la donne sur un possible «swap», le fameux échange. Pense-t-il, comme il l’a laissé entendre, que l’Ukraine devrait récupérer une partie de sa façade maritime perdue? Estime-t-il que les territoires conquis par l’armée russe sont perdus? Il faut une carte. S’il a un «deal» territorial en tête, Trump doit être transparent.