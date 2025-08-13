L'armée russe a réalisé sa plus grande avancée en 24 heures en Ukraine depuis plus d'un an, progressant de plus de 110 km2 en une journée. Cette accélération survient à quelques jours d'un sommet entre Trump et Poutine en Alaska.

La Russie signe sa plus grande avancée en Ukraine depuis plus d’un an

La Russie signe sa plus grande avancée en Ukraine depuis plus d’un an

La région de Donetsk se fait grignotée par les sodlats russes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'armée russe a réalisé mardi sa plus large avancée en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an, alors que sa progression s'accélère depuis plusieurs semaines, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).

A quelques jours d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, prévu vendredi en Alaska, les troupes de Moscou ont avancé ou revendiqué plus de 110 km² supplémentaires au 12 août par rapport à la veille, ce qui n'était plus arrivé depuis fin mai 2024. Ces dernières semaines, il leur fallait habituellement 6 jours pour progresser autant.

Donetsk grignotée

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que des «groupes» de soldats russes avaient avancé d'environ 10 kilomètres dans certains secteurs du front dans l'est du pays, assurant que ces unités seraient «détruites».

La région de Donetsk, dans l'est, est le principal théâtre des affrontements entre Russes et Ukrainiens depuis deux ans. Environ 70% des avancées russes en territoire ukrainien en 2025 ont été opérées sur cette partie du front. Moscou revendique l'annexion de cette région depuis septembre 2022. De facto, au 12 août, elle en contrôle au moins partiellement ou en revendique 79%, contre 62% un an plus tôt.

Chaque mois un peu plus

Depuis plus d'un an et demi, elle tente de s'emparer de la ville minière de Pokrovsk, après avoir capturé Bakhmout en mai 2023. Son avancée menace aussi la ville garnison de Dobropillia. De telles prises feraient monter le danger pour les deux dernières grandes villes tenues par Kiev dans la région, Sloviansk et Kramatorsk, qui est un centre logistique important du front.

Depuis avril, l'armée russe avance chaque mois plus vite que le précédent. Au 12 août, elle avait progressé de plus de 6100 km2 sur les 365 derniers jours, soit quatre fois plus que lors des 365 précédents.Cela ne représente toutefois que 1% du territoire ukrainien d'avant-guerre, incluant la Crimée et le Donbass. La Russie exerce actuellement un contrôle total ou partiel sur 19% du territoire ukrainien.