Des attaques font huit morts en Ukraine et en Russie

Six personnes ont été tuées mercredi en Ukraine et deux en Russie dans des attaques croisées de drones, alourdissant le bilan civil de la guerre alors que Kiev et Moscou multiplient les frappes à longue portée.

En Ukraine, un drone russe a visé un minibus dans la ville méridionale de Kherson, tuant quatre personnes et en blessant cinq, d'après les autorités locales de cette ville régulièrement prise pour cible. A Jytomyr, dans le centre-ouest de l'Ukraine, un drone-missile Banderol russe a frappé le quartier général de la police, tuant deux agents et en blessant au moins 20 autres, a annoncé la police nationale.

En Russie, dans la région frontalière de Belgorod régulièrement ciblée par Kiev, un drone ukrainien a frappé une voiture civile, tuant une femme et blessant un homme, d'après les services de secours. Une autre voiture civile a été prise pour cible par un drone ukrainien dans la région de Briansk, également frontalière de l'Ukraine, tuant une femme et blessant son petit-fils.

Le ministère russe de la Défense a fait état de l'interception de 438 drones ukrainiens au cours de la journée de mercredi.

Source: AFP