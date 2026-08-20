Des bombardements russes font au moins neuf morts à Kiev et dans la région

Au moins neuf personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev et une autre dans sa région au cours de bombardements russes, ont indiqué jeudi matin les autorités locales.

«Le bilan de l'attaque russe à Kiev s'élève désormais à neuf morts et 33 blessés», ont annoncé jeudi les services de secours ukrainien qui précisent que les «sauveteurs ont dégagé deux personnes des décombres et continuent de gérer les conséquences de l'attaque de la nuit dernière contre la capitale, dans les districts de Sviatoshynskyi, Solomianskyi et Darnytskyi».

Dans le district de Brovary, dans les environs de Kiev, une autre personne a été tuée, selon le chef de l'administration locale Timour Tkatchenko. Plus tôt dans la nuit, les autorités locales avaient annoncé un bilan de six tués à Kiev et ses alentours.

«Dans le district de Solomianskyi, les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel de neuf étages se sont effondrés et un incendie s'est déclaré. A une autre adresse, des personnes sont prises au piège à l'intérieur d'un immeuble résidentiel», avait pour sa part précisé le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Par ailleurs, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé dans la nuit que plusieurs missiles avaient pénétré l'espace aérien du pays par le nord et le nord-est, dans les régions de Poltava et Kharkiv. Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Source: AFP