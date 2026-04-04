Pendant deux ans et demi, Guennadi Charchenko a été emprisonné dans les goulags russes. Ce membre de la brigade Azov témoigne du clavaire qu'il a vécu et de comment il a réussi à s'en sortir.

Robin Bäni

Tout commence par un rituel cruel. Les Russes l'appellent «prijomka», l'accueil. Les prisonniers de guerre ukrainiens doivent s'aligner, se mettre en rang. Face à eux, tout le personnel de garde se rassemble, armé de matraques, d'extincteurs, de trousseaux de clés, de bostitch. «Avec tout ce qu'ils trouvent», raconte Gennadi Charschenko (53 ans). Puis ils passent à l'action. Ils maltraitent les nouveaux arrivants. L'un après l'autre. «De toutes les manières possibles et imaginables d'humilier un être humain».

Charschenko a vécu sa première prijomka dans la colonie pénitentiaire d'Olenivka, dans la région occupée de Donetsk. Ce qui suivit fut une errance à travers l'univers des camps russes. A travers un système que l'écrivain Alexandre Soljenitsyne a un jour décrit comme «l'archipel du goulag», car il se compose de nombreux établissements distincts qui forment ensemble leur propre royaume fermé. Isolé de la vie.

Pendant deux ans et demi, Charschenko disparaît dans cet entrelacs de camps, prisonnier en tant que soldat ukrainien. Il raconte son histoire à SonntagsBlick par appel vidéo, la voix agitée, sensible. Aux questions brèves sur la situation succèdent de longues réponses. Il s'arrête sur certains mots - «humiliant, humiliant». Une grande partie de ce qu'il raconte ne peut pas être vérifiée de manière indépendante. Mais beaucoup de choses coïncident avec les rapports des organisations internationales. Le commissariat du Conseil des droits de l'homme de l'ONU constate depuis 2023 que les prisonniers de guerre ukrainiens sont torturés «de manière généralisée et systématique». Sont documentés les coups, les chocs électriques, les violences sexuelles, la privation de sommeil, les fausses exécutions et bien d'autres choses encore.

Coups lors du changement d'équipe

Les gardiens visent à briser moralement les détenus, raconte Charschenko. «Ils veulent que vous cessiez d'exister en tant que personne». Que les prisonniers obéissent inconditionnellement à tous les ordres, ne s'opposent à aucun caprice. Dans certains camps, les gardiens frappent les détenus à chaque changement d'équipe. «Ce faisant, ils vous tiennent fermement, de sorte que vous ne pouvez pas protéger les parties les plus vulnérables de votre corps».

Des soldats et des civils ukrainiens sont détenus dans des centaines d'établissements répartis dans toute la Russie et dans les territoires ukrainiens occupés. Charschenko a séjourné dans huit de ces camps. Certains de ses camarades dans plus de vingt. Les Russes transfèrent continuellement les prisonniers, de sorte qu'ils n'ont pas la possibilité de s'habituer à un lieu et aux gens. «Ils veulent que tu vives dans une agitation permanente». Et que les proches n'aient pratiquement aucune chance de retrouver leurs êtres chers.

Les Russes avaient pourtant assuré qu'ils respecteraient la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. En contrepartie, Charschenko et ses camarades ont déposé les armes en mai 2022. Pendant des semaines, ils avaient tenu la position dans l'aciérie de Marioupol. Ils se sont finalement rendus, dans l'espoir de bénéficier de conditions de détention humaines. «Mais les Russes nous ont traités comme de la merde dès le premier jour».

Vivre dans une colonie pénitentiaire

Au début de la guerre, l'armée de Poutine a subi la plupart de ses pertes à cause de l'artillerie ukrainienne. Charschenko est artilleur. Il fait en outre partie de la brigade Azov. Cette unité d'élite incarne la lutte de résistance ukrainienne comme peu d'autres. La Russie la dénigre en la qualifiant de troupe néonazie. «C'est pourquoi ils nous ont traités, moi et mes camarades, de manière particulièrement cruelle», raconte Charschenko. Autrefois, la brigade Azov était effectivement en partie d'extrême droite. Mais entre-temps, l'unité de combat est considérée comme désidéologisée. Elle est en outre intégrée dans l'armée régulière.

Les conditions dans les camps doivent être catastrophiques. La colonie pénitentiaire d'Olenivka aurait été conçue pour 80 personnes. En réalité, plus de 300 prisonniers y vivaient. Pendant des semaines, ils n'ont pas reçu de vêtements propres ni de brosse à dents. Ils n'avaient parfois pas le droit de se doucher du tout, puis une fois par semaine, sans gel douche, par groupes de vingt personnes, pendant deux à trois minutes. Pendant ce temps, ils devaient se raser. Et ceux qui ne pouvaient pas se laver ou se raser pendant ce temps étaient ensuite battus. Ailleurs, ils ne pouvaient aller aux toilettes que sur autorisation. Et partout, il n'y avait pas assez à manger. «J'ai perdu plus de 30 kilos».

Depuis le début de la guerre, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se plaint que ses collaborateurs n'ont guère accès aux prisonniers de guerre ukrainiens. Charschenko dit n'avoir vu qu'une seule fois un représentant du CICR. Quelques jours avant, ils auraient reçu plus de nourriture, les camarades blessés des médicaments. Après cette visite, plus rien.

Creuser, creuser, creuser

Le système pénal russe est connu pour utiliser les prisonniers comme main-d'œuvre gratuite, comme esclaves. Ils construisent des défenses, des usines, des zones industrielles, voire des villes entières au milieu de nulle part en Sibérie. Charschenko raconte également de telles missions - comment ils devaient «creuser, creuser, creuser». Dans certains camps, ils sont restés assis dans leur cellule. Les gardiens ne voulaient pas les mélanger avec des détenus réguliers, de sorte qu'ils ne pouvaient pas échanger et obtenir des informations de l'extérieur. «Ils voulaient nous isoler complètement».

Même la langue est contrôlée. L'ukrainien est interdit. Le matin, ils devaient à chaque fois chanter l'hymne national russe. Mais en cachette, ils auraient ensuite parlé de la littérature ukrainienne, de leur culture et de leur propre histoire, afin de préserver leur identité. «Cela donne de la force». Il en va de même pour l'entraînement quotidien, les pompes dans la cellule, quel que soit l'affaiblissement.

En octobre 2024, la captivité a pris fin. Un échange a permis de libérer Charschenko. Peu avant, l'armée ukrainienne avait capturé plusieurs centaines de militaires. Beaucoup de jeunes, beaucoup de Russes ethniques. «C'est pourquoi ils ont accepté d'échanger des combattants d'Azov». Selon lui, Poutine souhaite maintenir la population aussi calme que possible. Si les Ukrainiens avaient capturé des criminels, des minorités ethniques ou des Africains par exemple, il n'y aurait pas eu d'échange, selon Charschenko. «Dans les négociations, ces personnes n'ont malheureusement aucune valeur». De toute façon, la Russie ne veut pas les récupérer.

Aujourd'hui, Charschenko vit à Zaporijjia, sa ville natale, à environ 16 kilomètres du front. Il sert à nouveau dans la brigade Azov, désormais en tant que recruteur et formateur. «Je continue à me battre pour libérer mon pays». Mais il souhaite avant tout capturer d'autres Russes, afin de pouvoir également libérer ses camarades. Le président Volodimir Zelensky a déclaré en février que jusqu'à 7 000 prisonniers de guerre étaient toujours aux mains des Russes. «C'est pour eux que je parle aux médias», dit Charschenko. Pour que leur souffrance ne soit pas oubliée.