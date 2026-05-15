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Une quarantaine de personnes sont blessées
Après une terrible frappe sur Kiev, Zelensky voit rouge

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables. Des pourparlers de paix sont en cours, avec Donald Trump comme médiateur.
Publié: il y a 37 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
il y a 39 minutes

Zelensky promet des frappes contre des sites pétroliers et militaires russes

Le président Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que l'Ukraine était en droit de frapper des sites pétroliers et militaires en Russie, en représailles à l'attaque meurtrière à Kiev qui a fait au moins 24 morts.

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«L'Ukraine ne laissera impunie aucune frappe de l'agresseur qui ôte la vie de notre population. Nous sommes pleinement fondés à répondre en visant l'industrie pétrolière russe, sa production militaire et ceux qui sont directement responsables des crimes de guerre commis contre l'Ukraine et les Ukrainiens», a-t-il écrit sur X.

Source: AFP

07:46 heures

La Russie dit avoir abattu 355 drones ukrainiens dans la nuit

La Russie a abattu dans la nuit 355 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de ses régions et de la Crimée annexée, a annoncé le ministère russe de la Défense vendredi.

Entre 20H00 GMT jeudi et 04H00 GMT vendredi, «les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 355 drones aériens ukrainiens» qui ont visé notamment les régions de Belgorod, de Briansk et de Koursk, frontalières de l'Ukraine, ainsi que celle de Moscou, a précisé le ministère dans un communiqué.

Source: AFP

06:03 heures

Trois morts et douze blessés en Russie dans des frappes ukrainiennes

Une attaque ukrainienne a fait trois morts et 12 blessés dans la ville russe de Riazan, au sud-est de Moscou, a annoncé vendredi le gouverneur local, Pavel Malkov. «A notre grand regret, trois personnes ont été tuées et 12 blessées, y compris des enfants», a annoncé cette source sur Telegram, précisant que deux immeubles d'habitation avaient été touchés.

Cette attaque intervient au lendemain de frappes russes d'ampleur sur Kiev et sa région qui ont fait au moins 21 morts selon un bilan provisoire des secours ukrainiens.

L'Ukraine et la Russie ont repris dans la nuit de lundi à mardi leurs frappes respectives, après l'expiration d'une trêve de trois jours négociée sous l'égide des Etats-Unis à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Source: AFP

01:50 heures

Le bilan des frappes de jeudi sur Kiev monte à 24 morts

Le bilan des bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi s'est alourdi à 24 morts dont trois enfants, ont annoncé tôt vendredi les services de secours, alors que se poursuivent les opérations de déblaiement d'un immeuble effondré.

Une femme appelle un proche alors que sa maison a été fortement endommagée après une frappe sur un quartier résidentiel de Kiev.
Photo: keystone-sda.ch

La capitale, Kiev, la plus durement touchée, va observer une journée de deuil vendredi, a annoncé son maire, Vitali Klitschko. «Les secouristes continuent non-stop de fouiller les décombres à la recherche de personnes dans l'immeuble (qui s'est effondré) dans le quartier de Darnytskyi», ont annoncé vendredi les services de secours d'Etat, faisant état d'un nouveau bilan de 24 morts contre 21 précédemment. Quarante-sept personnes sont blessées.

Coté russe, des frappes ukrainiennes sur la ville de Riazan, au sud-est de Moscou, a fait trois morts et 12 blessés, ont annoncé vendredi les autorités locales. En Ukraine, l'attaque de missiles et de drones de la nuit de mercredi à jeudi, survenue 48 heures après la fin d'un cessez-le-feu de trois jours à l'occasion des célébrations de la fin de la Seconde guerre mondiale, est l'une des plus sanglantes à avoir visé dernièrement la capitale, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a visé l'Ukraine avec 675 drones et 56 missiles russes dans la nuit de mercredi à jeudi, dont respectivement 652 et 41 ont été abattus par la défense. Cette attaque a notamment touché une douzaine de districts de la capitale et de sa région. Dans celui de Darnytskyi, un missile «a littéralement rasé un immeuble résidentiel, du premier au neuvième étage», a déploré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ce jeudi.

Source: AFP

14.05.2026, 16:08 heures

La Russie «se moque ouvertement» des efforts de paix, affirme Ursula von der Leyen

La Russie «se moque ouvertement» des efforts diplomatiques en cours pour ramener la paix en Ukraine, où une nouvelle attaque massive russe a fait au moins cinq morts jeudi, a dénoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Tandis que la Russie se moque ouvertement des efforts diplomatiques, nous continuons de renforcer l'Ukraine», a-t-elle déclaré sur X, déplorant "encore une nuit de mort et de destruction».

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La présidente de la Commission européenne a également rappelé que l'UE s'apprêtait à verser la première tranche, d'un montant de six milliards d'euros, dans le cadre du prêt de 90 milliards d'euros qu'elle a accordé à l'Ukraine, dont 60 milliards pour financer son effort de guerre. Cette première enveloppe, qui devrait être versée en juin, sera consacrée aux drones et aux systèmes antidrones.

Source: AFP

14.05.2026, 09:27 heures

Détention provisoire requise pour l'ex-bras droit de Zelensky dans une affaire de corruption, selon les médias

La Haute Cour anticorruption ukrainienne a requis jeudi le placement en détention provisoire de l'ancien bras droit du président Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak, soupçonné d'avoir pris part à un vaste réseau de détournement de fonds.

Photo: Global Images Ukraine via Getty

Selon les médias ukrainiens, le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire d'Andriï Iermak pour 60 jours, à moins du paiement d'une caution fixée à 140 millions de hryvnias (environ 2,7 millions d'euros).

Source: AFP

14.05.2026, 07:05 heures

Une vaste attaque nocturne sur Kiev fait cinq morts et une quarantaine de blessés

Cinq personnes ont été tuées et une quarantiane d'autres blessées dans une vaste attaque aérienne sur Kiev, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie, ont annoncé les autorités. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que la Russie avait frappé la ville avec «des drones et des missiles balistiques».

Une vaste attaque nocturne sur Kiev fait un mort et 16 blessés
Photo: AFP

Des journalistes de l'AFP ont entendu au cours de la nuit plusieurs explosions ainsi que des tirs de la défense anti-aérienne. L'attaque a touché six districts de la capitale ainsi que six autres de sa région, selon les autorités militaires.

«A l'heure actuelle, nous avons une quarantaine de personnes blessées dans l'attaque. Malheureusement, un personne est décédée», a indiqué le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, sur Telegram. Plusieurs immeubles ont été touchés, selon des images réalisées par des journalistes de l'AFP et le bilan officiel.

Source: AFP

13.05.2026, 19:51 heures

Poutine remplace les gouverneurs de deux régions frontalières de l'Ukraine, annonce le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a remplacé mercredi les gouverneurs de deux régions frontalières de l'Ukraine touchées par les ripostes de Kiev, a indiqué le Kremlin.

Photo: AFP

Les gouverneurs des régions de Briansk et Belgorod, Alexandre Bogomaz et Viatcheslav Gladkov, ont dirigé ces régions frontalières tout au long de l'offensive russe en Ukraine. Vladimir Poutine a nommé un général ayant combattu en Ukraine, Alexandre Chouvaïev, au poste de chef par intérim de la région de Belgorod, et Egor Kovalchouk à celui de chef par intérim de la région voisine de Briansk.

Source: AFP

13.05.2026, 18:20 heures

La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine, tuant six personnes, selon Zelensky

La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine mercredi, faisant au moins six morts, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusant Moscou d'attaques menées délibérément le jour de l'arrivée en Chine du président américain Donald Trump.

Ces frappes de drones russes, qui ont également fait plusieurs blessés à travers l'Ukraine, illustrent l'intensification des bombardements en pleine journée et dans des régions parfois très éloignées du front.

«On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine – une visite dont on attend beaucoup», a déclaré Zelensky. Il a appelé une nouvelle fois les pays alliés de l'Ukraine à «exercer une réelle pression» sur Moscou pour que ces frappes prennent fin, dans un message sur les réseaux sociaux.

Source: AFP

13.05.2026, 15:58 heures

Trois morts et de nombreux blessés dans des frappes russes en pleine journée

Des frappes de drones russes ont fait trois morts et plus de quinze blessés dans toute l'Ukraine mercredi, a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Koval. Les vagues d'attaques en pleine journée comme celle-ci se font de plus en plus nombreuses.

A la mi-journée, les alertes avertissant de frappes aériennes concernaient plus de la moitié des régions ukrainiennes, d'après une carte officielle mise à jour en direct.

Les renseignements ukrainiens ont affirmé mercredi que la Russie avait lancé «une attaque aérienne combinée contre l'Ukraine qui pourrait être de nature à se prolonger», en se servant d'abord de drones pour «surcharger» la défense antiaérienne afin de mieux viser ensuite les infrastructures essentielles.

Source: AFP

13.05.2026, 13:54 heures

Zelensky demande à Trump d'évoquer la fin de l'invasion russe lors du sommet à Pékin

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi son homologue américain Donald Trump à évoquer la fin de l'invasion russe de l'Ukraine lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

«Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires américains. Nous leur en sommes reconnaissants et nous espérons que la question de la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine sera également abordée à cette occasion, alors que le président des États-Unis se trouve en Chine», a déclaré M. Zelensky dans un discours prononcé lors d'un sommet en Roumanie.

Source: AFP

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