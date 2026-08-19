Poutine et Zelensky s'échangent 103 prisonniers de guerre

La Russie et l'Ukraine ont échangé 103 prisonniers de guerre de chaque camp, a annoncé Moscou mercredi. Les Emirats arabes unis ont joué un rôle de médiateur.

AFP Agence France-Presse

L'Ukraine et la Russie ont procédé mercredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre impliquant 103 personnes dans chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense, dans l'un des seuls domaines de coopération entre les deux pays belligérants. «Cent trois militaires russes ont été rapatriés. En échange, 103 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les militaires russes se trouvent actuellement au Bélarus pour une prise en charge «médicale et psychologique», selon Moscou. Ils seront ensuite transférés vers la Russie. Le ministère russe a souligné que les Emirats arabes unis, comme lors de précédents échanges, avaient joué «un rôle de médiateur» dans ce rapatriement.

Une rare coopération

L'Ukraine n'a pas encore fait de commentaire. Les échanges de prisonniers sont l'un des derniers domaines de coopération entre la Russie et l'Ukraine, et le seul résultat tangible de négociations entre les deux pays.

Selon Kiev, plus de 15'000 civils ukrainiens sont en détention dans des prisons russes. En février, Zelensky avait affirmé qu'environ 7000 militaires ukrainiens étaient par ailleurs en captivité. Depuis cet hiver, plusieurs nouveaux échanges de prisonniers ont eu lieu, impliquant à chaque fois plusieurs centaines de personnes des deux camps.