Accusé d'être aligné sur la Russie, Jean-Luc Mélenchon a répété que toute modification des frontières russo-ukrainiennes devait obtenir l'aval des populations concernées. Le leader de LFI a par ailleurs appelé à «ne pas truquer ses paroles».

Recadré par l'Ukraine, Mélenchon affirme être sur la même ligne que Zelensky

Recadré par l'Ukraine, Mélenchon affirme être sur la même ligne que Zelensky

AFP Agence France-Presse

Le leader de la France insoumise (gauche radicale) Jean-Luc Mélenchon, accusé de s'être aligné sur les positions du Kremlin avec ses propos sur un référendum dans le Donbass, a réaffirmé mercredi que toute modification de frontière doit être approuvée par les «populations» et appelé à ne pas «truquer les paroles».

Le candidat à la présidentielle française avait affirmé le week-end dernier que la population de cette région de l'est ukrainien, en grande partie occupée par la Russie, avait «le droit de savoir si elle veut être ukrainienne ou russe» en cas d'accord mettant fin à la guerre.

Ces déclarations, décriées par ses adversaires, avaient suscité une réponse cinglante de l'Ukraine, qui soulignait que ses habitants avaient déjà voté pour leur indépendance en 1991. «Je le redis, puisqu'on m'a cherché noise sur le sujet, il faut que la Russie évacue l'Ukraine où elle n'a rien à faire», a déclaré Jean-Luc Mélenchon mercredi, lors d'une cérémonie de commémoration du 11-novembre dans le centre de la France.

LFI apporte in extremis une correction

«Mais nous prévenons les puissants: si vous décidez de faire changer le cours des frontières, comme l'a dit le président Zelensky, comme l'ont dit d'autres, alors il faut demander aux populations leur avis», a-t-il ajouté. «Il faut cesser de truquer les paroles de tout le monde, sinon on ne se comprend plus, on ne peut plus parler», a-t-il insisté.

Jean-Luc Mélenchon juge que ses propos ont été déformés et assure être sur la même ligne que le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le dirigeant, pressé par Donald Trump d'accepter des concessions territoriales pour obtenir la paix, avait prévenu en décembre 2025 que tout compromis devrait être validé par les Ukrainiens via une «élection» ou un «référendum».

Mais il évoquait un vote national, comme le prévoit la Constitution du pays, et non restreint à l'est occupé, où les autorités ukrainiennes jugent que tout scrutin serait manipulé par la Russie. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a légèrement modifié sa formulation lundi en précisant dans un communiqué de «mise au point» que ce vote devrait inclure «toutes les populations concernées», soit un périmètre plus large que celui évoqué initialement par son leader.

Accord de paix, lointain

L'Ukraine refuse officiellement toute cession du Donbass, dont la pleine conquête est l'un des objectifs majeurs du Kremlin. La question est hautement sensible dans le pays, où les zones envahies sont toujours qualifiées par les autorités de «temporairement occupées».

La Russie, qui a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, revendique l'annexion de quatre autres régions ukrainiennes, dont celles constituant le Donbass. Tout accord de paix, qu'il comprenne ou non des concessions territoriales, semble de toute façon lointain tant les positions de Kiev et Moscou paraissent irréconciliables, plus de quatre ans après le début de la guerre.