Après les propos de Jean-Luc Mélenchon sur des possibles concessions territoriales en Ukraine, Kiev rétorque fermement: le Donbass a voté pour l'indépendance en 1991.

Kiev envoie une réponse cinglante aux propos de Mélenchon sur le Donbass

Kiev envoie une réponse cinglante aux propos de Mélenchon sur le Donbass

ATS Agence télégraphique suisse

Kiev a rappelé lundi que les Ukrainiens avaient voté massivement pour l'indépendance de l'Ukraine en 1991, «y compris le Donbass», dans une réplique cinglante aux propos du leader de la gauche radicale française Jean-Luc Mélenchon.

Le candidat à l'élection présidentielle française a affirmé samedi que le règlement de la guerre en Ukraine pourrait passer par des concessions territoriales, en particulier dans la région orientale du Donbass en grande partie occupée par les Russes où, selon lui, la population doit être consultée.

«M. Mélenchon, les Ukrainiens ont déjà résolu la question des frontières de leur pays», a déclaré sur X le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Gueorguiï Tykhy. «Lors du référendum national de 1991, plus de 90% des électeurs ont soutenu l'indépendance de l'Ukraine dans ses frontières actuelles reconnues internationalement. Une majorité a voté 'oui' dans toutes les régions, dont le Donbass (83%)», a-t-il souligné.

En réponse, Jean-Luc Mélenchon, donné par de nombreux sondages en mesure de se qualifier pour le second tour de la présidentielle, a jugé ses propos «déformés» et demandé au gouvernement ukrainien de ne pas se «faire intoxiquer par les médias français».

Accusé de complaisance avec Poutine

«La paix, le droit international et la sécurité en Europe seront les objectifs d'un gouvernement insoumis en France», a promis lundi sur X le leader de LFI, souvent accusé de complaisance avec le régime de Vladimir Poutine. Il a assuré avoir voulu conditionner toute concession territoriale à l'accord des habitants de ces zones, en affirmant qu'un potentiel référendum devrait se faire avec l'accord de l'Ukraine et de la Russie.

«Nous n'acceptons pas qu'on envisage une paix avec des concessions territoriales en Ukraine, sans qu'on demande aux populations concernées si elles sont d'accord pour se trouver de ce côté-ci de la frontière ou de l'autre», avait-il dit samedi. «Qui a le droit de savoir si elle (la population) veut être ukrainienne ou russe?»

La Russie, qui a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, revendique l'annexion de quatre nouvelles régions ukrainiennes, parmi lesquelles les deux constituant le Donbass, dont la conquête complète reste un objectif majeur de son invasion massive de l'Ukraine, lancée en 2022.

Selon les archives de l'AFP de l'époque citant l'agence indépendante Profinform et des résultats préliminaires officiels, le «oui» à l'indépendance l'avait emporté à plus de 90% avec un score écrasant dans toutes les régions et une participation de plus de 80%.

Des discussions sous médiation américaine entre Kiev et Moscou se tiennent depuis mardi à Abou Dhabi pour relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit, le plus meurtrier en Europe depuis 1945.