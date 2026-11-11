A Abou Dhabi, les Etats-Unis, la Russie et l’Ukraine tentent de trouver une issue à la guerre. Alors que le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio évoque des « discussions productives », le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, lui, tourne en dérision les Européens présents sur place.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se moque des Européens

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se moque des Européens

Janine Enderli

Négocier, marchander, discuter: à Abou Dhabi, les discussions entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens battent leur plein. Lancé ce mardi, ce sommet de deux jours a pour objectif d’arracher une avancée décisive dans le conflit ukrainien. Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a d'ailleurs qualifié ces échanges de «productifs». Des représentants européens ont également fait le déplacement.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est moqué de ces derniers après la première journée de négociations. Lors d’une conférence de presse à Moscou, il a mis en doute la capacité des Européens à contribuer réellement aux négociations. «En ce qui concerne la participation des Européens: eh bien, ils se sont envolés pour Abou Dhabi, qu'ils restent donc assis dans leur hôtel.»

Une remarque ironique

Il a expliqué que la présence des Etats européens visait probablement avant tout à permettre aux Etats-Unis de se concerter avec les Européens. «Apparemment, pour se laisser contaminer par leur esprit vif et leur aspiration à une paix durable», a déclaré Sergueï Lavrov sur un ton sarcastique. Ce dernier a réaffirmé que les Européens ne se mêleraient pas davantage des discussions.

Bien que des envoyés de Grande-Bretagne, de France, d’Italie, de l’UE ainsi que de l’OTAN aient fait le déplacement, ils ne participent pas activement aux négociations.

La Russie refuse catégoriquement un cessez-le-feu, a encore expliqué Sergueï Lavrov. Selon lui, celui-ci ne servirait à Kiev, du point de vue du Kremlin, que de pause bienvenue pour se réarmer et réorganiser ses forces. Moscou exige au contraire d’importantes cessions de territoires dans l’est et le sud du pays, y compris des régions que l’Ukraine contrôle encore militairement. De son côté, l’Ukraine insiste sur un cessez-le-feu immédiat assorti de garanties de sécurité fiables et exclut formellement de céder le moindre mètre carré de son territoire à la Russie.