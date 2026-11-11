Les Européens sont-ils prêts à aider Trump sur l'Ukraine?

La perspective d'un hiver terrible pour les Ukrainiens fait réfléchir les alliés européens de Kiev, conscients que Vladimir Poutine poursuivra ses bombardements impitoyables. Les lignes bougent en faveur du plan proposé par l'administration américaine.

En bref Le 10 novembre 2026 à Abou Dhabi, les États-Unis et les Européens ont affiché une convergence nouvelle sur les principes d'un accord de paix en Ukraine, incluant des garanties de sécurité pour Kyiv et le rôle central de l'OTAN.

Donald Trump, via ses émissaires, a renforcé la coopération avec les Européens tout en explorant des discussions directes avec la Russie sur la sécurité européenne, suscitant des inquiétudes parmi ses alliés.

Un accord de principe réaffirmant la souveraineté de l'Ukraine a été signé, mais les Européens restent exclus des négociations trilatérales.

Richard Werly Journaliste Blick

Ils ne sont toujours pas à la table des négociations. Ces 10 et 11 novembre à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, les diplomates européens devront se contenter de discussions dans les couloirs avec les négociateurs ukrainiens, russes et américains.

Reste qu'un changement majeur a été acté par le secrétaire d'Etat Marco Rubio lui-même: «Les Etats-Unis souhaitent intégrer directement les Européens aux négociations de paix sur l'Ukraine», a déclaré ce dernier, après une escale à Paris pour y rencontrer ses homologues du Vieux Continent. Pas question donc, a priori, d'avancer vers un possible «deal» entre Moscou, Kiev et Washington au détriment de l'Europe et de l'architecture de sécurité existante, bâtie autour de l'Alliance atlantique.

Deux journées de négociations

Coïncidence: ces deux journées de négociations au Moyen-Orient, menées par les émissaires de Donald Trump, son gendre Jared Kushner et l'avocat-promoteur immobilier Steve Witkoff, interviennent alors qu'un exercice militaire réunit en Pologne les pays membres de la «coalition des volontaires», destinée à aider l'Ukraine à garantir sa sécurité une fois un cessez-le-feu entériné. Le symbole est fort, car la Russie continue officiellement de refuser tout déploiement de troupes européennes en Ukraine, même éloignées de la ligne de front, si une trêve devait intervenir. Or, les Etats-Unis n'ont pas fait de commentaires. Ils laissent faire. Mieux: plusieurs élus du Parti démocrate, qui sera majoritaire dans le nouveau Congrès qui prendra ses fonctions à partir du 3 janvier, se sont félicités de cette démonstration de force multinationale.

La question, maintenant, est de savoir si les Européens, jusque-là défenseurs intransigeants de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, peuvent bouger sur ce point et inciter Volodymyr Zelensky à se montrer plus flexible, alors que l'hiver s'annonce terrifiant pour les Ukrainiens, soumis à des frappes russes dévastatrices.

A Kiev, par exemple, l'électricité et l'eau manquent aujourd'hui. Et le moral de la population montre de vrais signes de faiblesse. Les Européens pourraient donc avoir intérêt à se rapprocher des Etats-Unis pour «forcer» le chemin vers un deal. Avec, comme monnaie d'échange pour Zelensky, de futures garanties de sécurité militaires et un soutien financier à long terme. Fait révélateur: le chancelier allemand Friedrich Merz vient d'écrire aux dirigeants des 26 autres pays de l'Union européenne pour leur dire que tout accord sur le futur budget communautaire doit inclure, au préalable, un accord sur l'aide à long terme à l'Ukraine.

Les lignes d'un possible accord

Quelles pourraient être les lignes d'un possible accord que la réunion d'Abou Dhabi pourrait laisser entrevoir? Sur le papier, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Union européenne et l'OTAN ont réaffirmé dans une déclaration publiée ce lundi «qu'un règlement du conflit devait respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, préserver sa liberté de décision et lui offrir des garanties de sécurité crédibles».

On voit donc la ligne rouge, partagée avec les Américains: le préalable est que la Russie renonce à toute nouvelle attaque contre son voisin ukrainien. Marco Rubio aurait même évoqué devant ses partenaires européens des garanties inspirées des articles 4 et 5 du traité de l'OTAN (assistance militaire entre alliés en cas d'agression). La présence de l'OTAN dans ce communiqué est aussi un signe: l'architecture de sécurité européenne ne sortira pas affaiblie d'un possible cessez-le-feu.

Deuxième point de convergence qui se profile: un compromis possible sur le Donbass, cette région revendiquée par la Russie dont Kiev continue de contrôler une portion du territoire. Au vu de l'épuisement de sa population, Volodymyr Zelensky pourrait changer de position et envisager une évacuation des populations ukrainiennes concernées en échange d'une assistance financière européenne confirmée.

Trump va voir Poutine

Troisième point de rapprochement entre Américains et Européens: la priorité va à un cessez-le-feu. Donald Trump, très désireux de conclure un accord avec Vladimir Poutine, qu'il a invité au sommet du G20 à Miami à la mi-décembre (et qu'il devrait rencontrer dans quelques jours au sommet Asie-Pacifique à Shenzhen, en Chine), sait que le calendrier ne lui est pas favorable. Il ne peut pas tout lâcher à Poutine sur la sécurité en Europe, alors qu'un nouveau Congrès va prendre ses fonctions et décider de possibles enquêtes sur sa famille et sur son gendre, le négociateur Jared Kushner. Trump est donc désormais favorable à une trêve avant d'entamer des négociations à plus long terme.

A Abou Dhabi, la Russie a donc le dos au mur. Soit elle donne des signes crédibles de sa volonté de cesser les hostilités qui lui ont coûté, selon de nouvelles estimations, 400'000 morts depuis 2022. Soit elle continue de dire non, au risque que le futur Congrès démocrate revienne avec ses propositions de sanctions économiques. Lesquelles ont été jusque-là bloquées par Trump, qui a, au contraire, conclu un «deal» sur le diesel avec Moscou dans l'espoir (vain) de faire retomber les prix du carburant avant les midterms. Un deal qui ne fonctionne pas, car plusieurs gouverneurs démocrates d'Etats côtiers ont informé les ports qu'il leur est interdit de recevoir des tankers russes, sauf à risquer des poursuites.