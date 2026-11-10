Moscou et Kiev se reparlent enfin, sous l'œil de Washington

Des pourparlers entre Kiev et Moscou débutent ce mardi à Abou Dhabi, orchestrés par Jared Kushner. Après huit mois de silence, l'espoir d'une percée diplomatique reste fragile, les tensions sur le terrain étant toujours vives.

En bref Des négociations entre Kiev et Moscou, sous médiation américaine, se tiendront les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi après huit mois d'interruption. Des représentants européens y participeront également pour des consultations séparées.

Malgré une récente trêve locale dans la région de Kherson, les positions des deux camps restent éloignées: Moscou exige le retrait ukrainien de Donetsk, tandis que Kiev réclame des garanties de sécurité contre de futures attaques.

Depuis un mois, la Russie intensifie ses frappes sur les infrastructures ukrainiennes, avec 162 drones et un missile balistique lancés dans la nuit du 9 au 10 novembre, aggravant les craintes pour l'hiver.

AFP Agence France-Presse

Des négociations entre Kiev et Moscou, sous médiation américaine, doivent avoir lieu mardi et mercredi à Abou Dhabi après plus de huit mois d'interruption, avec l'espoir, toujours ténu, de progresser vers une résolution diplomatique du conflit. Les discussions doivent débuter à 11H50 locales (07H50 GMT), d'après les agences russes Tass et Ria Novosti.

Les Européens, qui entendent avoir voix au chapitre, se rendent aussi aux Emirats arabes unis, où ils doivent s'entretenir séparément avec les délégations ukrainienne et américaine. Le dernier cycle de pourparlers, à Genève, remonte à février. Ces contacts, sans résultats sur le fond, ont ensuite été mis en suspens après le déclenchement de la guerre en Iran par des bombardements israélo-américains. Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont amorcé la reprise des négociations russo-ukrainiennes en se rendant en septembre à Moscou, puis, pour la première fois, à Kiev. Ils mèneront la délégation américaine à Abou Dhabi.

Jared Kushner a indiqué lundi que les pourparlers viseraient à discuter directement des préoccupations ukrainiennes et russes «en matière de sécurité pour l'après-guerre» afin de «faire progresser des solutions concrètes» et créer «une dynamique en vue de la prochaine phase des négociations». Le président américain Donald Trump, qui a vivement critiqué Kiev ces dernières semaines et est accusé de vouloir privilégier une coopération économique avec le Kremlin, a prédit jeudi un «très grand accord» avec la Russie sur l'Ukraine qui pourrait «englober toute l'Europe». Kiev et les Européens ont réagi à ces propos vagues en se disant opposés à tout accord conclu dans leur dos.

Signe d'un certain scepticisme, un haut responsable ukrainien a affirmé à l'AFP que Kiev n'avait pas «d'attentes particulières». «On verra comment les choses évoluent» sur place, a-t-il dit, sous couvert d'anonymat. Berlin a pour sa part estimé qu'il «faut maintenant que l'on voie si la Russie est vraiment prête à négocier de manière sérieuse». Un responsable américain s'exprimant sous le couvert de l'anonymat s'est cependant dit «prudemment optimiste», estimant que Kiev comme Moscou «ont montré un peu de souplesse en privé» sur leurs positions.

Rapprochement russo-américain

Comme à Genève, la délégation de Kiev sera dirigée par le négociateur Roustem Oumerov, et celle de Moscou par l'historien nationaliste Vladimir Medinski. La délégation ukrainienne tiendra, en marge des discussions, des consultations séparées avec ses partenaires de l'Union européenne, de l'Otan et du Royaume-Uni, a indiqué lundi Roustem Oumerov. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit s'être «coordonné» avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant les pourparlers. La Russie cherche à écarter l'Europe des discussions et la plupart des dirigeants européens n'ont eu que peu, voire aucun contact avec le président russe Vladimir Poutine depuis 2022.

Sur le papier, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou exige une redéfinition de «l'architecture de la sécurité européenne» et le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est). Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée, dont la défense a nécessité d'immenses sacrifices humains depuis la guerre contre des séparatistes prorusses débutée en 2014, puis l'invasion russe à grande échelle lancée en 2022. L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau. Le Kremlin s'oppose, pour sa part, à tout déploiement de troupes européennes de maintien de la paix.

Sur le terrain, la Russie continue de pilonner l'Ukraine et à nouveau, depuis plus d'un mois, son réseau énergétique, faisant craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante ni électricité pour des millions d'Ukrainiens. Encore dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a tiré un missile balistique et 162 drones en direction de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne. Cet automne, Donald Trump a de nouveau vilipendé Volodymyr Zelensky et conclu un accord de livraison de diesel russe avec le Kremlin, malgré les sanctions occidentales toujours en vigueur, suscitant la consternation de Kiev.

Récente trêve réussie

Rare source d'optimisme: un récent cessez-le-feu dans la région de Kherson, promu par la Première dame américaine Melania Trump, a permis des évacuations humanitaires et, fait exceptionnel, a été respecté par les deux camps. Après ce «précédent très positif», Kiev pourrait chercher la «désescalade» par «le biais de telles trêves locales», estime auprès de l'AFP l'analyste ukrainien Volodymyr Fessenko. Jusqu'à présent, Moscou a refusé un cessez-le-feu prolongé sur tout le front, arguant que cela permettrait à Kiev de se renforcer.

Les derniers cycles de négociations directes n'ont abouti qu'à des échanges de prisonniers et de corps de militaires tués. Sur le front, les troupes du Kremlin sont empêtrées dans une guerre d'usure où l'omniprésence des drones bloque tout mouvement d'ampleur, ne grignotant du terrain qu'au prix de lourdes pertes.

Ces derniers mois, une contre-offensive ukrainienne a même permis à Kiev de soulager la pression autour de Kramatorsk et Sloviansk, les bastions de la région de Donetsk qui échappent toujours au Kremlin. Conflit le plus meurtrier en Europe depuis 1945, la guerre en Ukraine a fait, selon les estimations, plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés dans les deux camps et causé d'immenses destructions.