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Par écrits interposés
«Si vous nous aviez pas ruiné...»: Macron et Le Pen partent au clash sur l'Ukraine

Emmanuel Macron a dénoncé dans un post la position de Marine Le Pen sur l'aide à l'Ukraine. La candidate du RN a riposté avec virulence, l'accusant de mener la France à la ruine.
Publié: il y a 2 minutes
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Emmanuel Macron a dénoncé dans un post la position de Marine Le Pen sur l'aide à l'Ukraine.
Photo: IMAGO/Dursun Aydemir

Emmanuel Macron est passé à l'offensive contre Marine Le Pen, favorite à sa succession, en ciblant sa position sur l'Ukraine susceptible, pour le président sortant, d'affaiblir durablement toute l'Europe et de semer les germes d'une nouvelle guerre. Le chef de l'Etat s'est attiré une réponse cinglante de la candidate du Rassemblement national, qui l'a renvoyé à «sa propre turpitude».

Le président de la République, qui ne peut briguer un troisième mandat au printemps, a choisi de publier un message sur le réseau X, samedi soir, au ton solennel: il commence comme une allocution par «mes chers compatriotes». Il y décrit les enjeux de l'hiver, près de cinq ans après l'invasion russe de l'Ukraine, et défend sa politique en faveur de Kiev.

Surtout, il attaque «ceux qui veulent rationner les moyens de l'Ukraine». Selon lui, leur objectif est en fait de «l'obliger à une paix injuste», au risque d'une «vulnérabilisation durable» de toute l'Europe. «C'est la recette pour la guerre d'après. Cela ne peut pas être la position de la France», a-t-il prévenu. Il ne cite jamais Marine Le Pen.

Réponse cinclante de Marine Le Pen

Mais la mise en garde est claire: la dirigeante du parti d'extrême droite, qui fait la course largement en tête dans les sondages pour la présidentielle, a annoncé que, si elle est élue, elle cesserait l'aide financière à l'Ukraine après une période de six mois. En marge d'un déplacement présidentiel au Cambodge, l'entourage d'Emmanuel Macron s'est chargé dimanche d'enfoncer le clou.

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Commentaire
Par Richard Werly
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«Si Marine Le Pen a envie de cesser de soutenir l'Ukraine, à supposer qu'elle soit élue», «elle nous isolera en Europe», a déclaré un proche du chef de l'Etat. «Tout simplement parce que la paix en Ukraine, c'est une condition de notre sécurité», a-t-on estimé de même source.

«Aujourd'hui qu'est-ce que vous obtenez si vous cessez de soutenir l'Ukraine? (...) Vous laissez l'Allemagne, vous laissez les Etats-Unis, vous laissez les institutions européennes décider pour vous», a-t-on ajouté.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, la candidate du parti à la flamme a répondu que «si le président de la République n'avait pas ruiné notre pays en dix ans, il resterait des marges de manoeuvre pour continuer l'aide financière à l'Ukraine». «M. Macron devrait méditer cet adage: 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'», a-t-elle lancé.

Comparaison avec Trump

Alors que du côté de la gauche radicale, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, actuellement le mieux placé avec Marine Le Pen pour accéder au second tour en mai, est aussi critiqué pour des positions jugées trop favorables à la Russie par plusieurs de ses adversaires, l'entourage présidentiel a étrillé «les candidats qui passent leur temps à vomir les Européens, à dénoncer les Ukrainiens...».

«Ces gens sont anti-patriotiques», a-t-on martelé, reconnaissant une inquiétude chez les partenaires de Paris à l'approche du scrutin, «parce que les gens attendent mieux de la France», «un pays leader en Europe».

«Les gens se rappellent de Marine Le Pen qui était allée faire des photos avec le Kremlin, qui avait financé sa campagne électorale avec des banques russes», a-t-on insisté de même source, comparant la candidate d'extrême droite aux «ambiguïtés de Donald Trump à l'égard de la Russie».

Attitude américaine pointée du doigt

L'entourage d'Emmanuel Macron reproche d'ailleurs sans ambages aux Américains de «non seulement» ne plus soutenir l'Ukraine, en restreignant leur aide en renseignement mais aussi «de l'enfoncer», en cessant de fournir «les moyens de contrer les missiles russes».

«Les Américains, qui se prétendent être des médiateurs, aujourd'hui (...) ils maximisent les chances de la partie forte», à savoir Moscou, «et minimisent les chances de la partie faible», Kiev, «en poussant le faible à accepter des termes de référence qui ne sont pas acceptable», a-t-on déploré.

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