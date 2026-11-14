En pleine campagne, Teddy Riner recadre Emmanuel Macron

En visite au salon du Made in France samedi, Teddy Riner, candidat surprise à la présidentielle 2027, a rejeté tout rapprochement avec Emmanuel Macron, qualifiant son soutien de «baiser empoisonné».

AFP Agence France-Presse

«Je ne suis pas un macroniste», a déclaré le nouveau candidat à la présidentielle Teddy Riner, qualifiant les félicitations d'Emmanuel Macron à sa candidature de «baiser empoisonné», lors d'une visite samedi au salon du Made in France.

«Moi je ne suis pas l'envoyé du président. Je ne suis pas un macroniste», a déclaré le judoka, quintuple champion olympique, qui a créé la surprise lundi en annonçant se lancer dans la course à l'Elysée. «Je dirais que si je devais définir les félicitations du président, ce serait» comme «un baiser empoisonné», a-t-il ajouté devant la presse, alors que le chef de l'Etat s'était félicité de sa candidature, estimant que cela ne pouvait «qu'apporter au pays».

«Ni de droite ni de gauche»

Teddy Riner est arrivé au salon du Made in France entouré d'une cohorte de journalistes. Le judoka, qui se revendique «ni de droite ni de gauche», est accusé par une partie de la classe politique de vouloir poursuivre la politique macroniste.

Le judoka, qui a fait son premier déplacement de campagne vendredi dans un hôpital de Saint-Denis pour «écouter les soignants», a fait, dans un entretien au Parisien des propositions pour une réforme des retraites ou un allègement des cotisations sociales qui peuvent attirer le centre-droit. Mais le judoka, qui déplore aussi le fait «qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur», pourrait aussi empiéter sur la gauche.