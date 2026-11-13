Le candidat Teddy Riner démarre sa campagne dans un hôpital

Candidat à la présidentielle, Teddy Riner a choisi l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis pour son premier déplacement ce vendredi, mettant en avant l’urgence de réformer le système de santé.

AFP Agence France-Presse

Teddy Riner, qui s'est déclaré cette semaine candidat à l'élection présidentielle, a annoncé sur X qu'il allait effectuer vendredi son premier déplacement de campagne à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis pour «replacer la santé au coeur de nos priorités».

«Première visite aujourd'hui à l'Hôpital Delafontaine. J'y vais avec les mêmes préoccupations que beaucoup de Français, face aux difficultés qu'ils rencontrent pour se soigner, entre délais d'attente interminables et hôpitaux sous tension. Il est urgent de replacer la santé au coeur de nos priorités», a déclaré le judoka sur X.

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L'équipe de campagne du candidat avait pourtant annoncé un peu plus tôt à la presse que son premier déplacement serait samedi après-midi au salon du «Made in France», porte de Versailles à Paris.

«Ni de droite ni de gauche»

Selon son équipe, ce déplacement à l'hôpital devait initialement rester confidentiel mais le candidat a finalement décidé de le rendre public. Le quintuple champion olympique a créé la sensation lundi en annonçant se lancer dans la course à l'Elysée.

Sa décision de se présenter remonte à l'après JO-2024 de Paris, où il a vu «tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après», a-t-il expliqué dans une brève vidéo. Teddy Riner, qui s'est revendiqué ni de droite ni de gauche, a dit refuser de se résigner «à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes».