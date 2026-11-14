Le champion olympique de judo entame sa campagne présidentielle sur un refrain: il serait le candidat parfait pour prendre des voix à Jean-Luc Mélenchon. Erreur. En réalité, le leader de la gauche radicale n'a rien à craindre estime notre journaliste Richard Werly.

En bref Teddy Riner, quintuple champion olympique de judo, entre à 37 ans dans la campagne présidentielle française de 2027, soutenu notamment par Emmanuel Macron, mais son positionnement le place à droite de l’échiquier politique.

Malgré sa popularité, son image de sportif mondialiste et sponsorisé pourrait le desservir auprès des jeunes des cités, qui restent majoritairement fidèles à Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise.

Avec un capital de réussite personnelle, Riner pourrait séduire certains électeurs, mais le judo est moins populaire que des sports comme le MMA ou le football, qui dominent les quartiers.

Richard Werly Journaliste Blick

Ceux qui se réjouissent, en France, de l'irruption de Teddy Riner dans la campagne présidentielle pour contrer l'avancée de Jean-Luc Mélenchon se trompent de constat et de cible.

Côté constat, l'idée qu'un champion multimédaillé de judo raflera le vote des jeunes et des cités parce qu'il est guadeloupéen et qu'il est un modèle de méritocratie oublie que La France insoumise est d'abord un catalyseur de colères et de revendications.

Et côté cible, ceux qui assignent à Teddy Riner la tâche de dégommer électoralement le champion des Insoumis oublient que ce dernier, par son positionnement, mise d'abord sur le soutien du peuple de gauche. Un peuple peu enclin à voter pour un sportif sponsorisé à prix d'or, dont le train de vie est celui d'un compétiteur mondialiste, plus habitué aux montages fiscaux qu'aux Restos du Cœur.

Quintuple champion olympique

Ces deux réalités ne veulent pas dire que le quintuple champion olympique, âgé de 37 ans, n'a aucune chance de percer dans les intentions de vote. Au contraire. A force de buzz et de couverture médiatique favorable, Teddy Riner peut bel et bien créer une surprise et cimenter autour de sa réussite personnelle des millions de Français, jeunes ou pas, amoureux du succès, de la compétition et surtout lassés des politiques.

Un «effet Riner» n'est donc pas à exclure si le tout nouveau candidat parvient à imposer des idées et quelques axes d'un programme. Mais ce n'est pas à La France insoumise que le maître des tatamis risque de rafler des voix. Son caractère, son discours sur l'ordre et sur l'autorité, sa fortune acquise à force d'entraînements et de combats gagnés le positionnent au contraire à droite de l'échiquier. Ce qui explique sans doute le soutien apporté – dit-on – à sa candidature par Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon peut, lui, dormir tranquille. Plusieurs cadres de son parti, comme le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko, qui a longtemps encadré de jeunes basketteurs en banlieue parisienne, disposent d'un large soutien auprès de la jeunesse des quartiers dont ils maîtrisent les codes et connaissent les modes de fonctionnement. Eux n'ont pas sillonné les tatamis mondiaux devant les caméras en quête de trophées. Eux n'ont pas déserté les cités pour les beaux quartiers. Eux ne sont pas les amis des grands patrons avec lesquels se négocient les contrats de sponsoring réservés aux vedettes. Teddy Riner a beau avoir en bandoulière électorale un récit de réussite hors pair, eux savent transformer en votes l'appétit, le ressentiment et parfois les colères de cette jeunesse.

Talon d'Achille

L'autre talon d'Achille du judoka, dont on attend de connaître les premières propositions, est justement le fait qu'il est un champion incontesté et incontestable dans une discipline qui n'est plus celle des quartiers. Dans les métropoles, le MMA, la boxe ou la boxe thaïe mobilisent bien plus la jeunesse populaire masculine, sans parler bien sûr du «roi» football, avec ses héros sortis des quartiers, comme Kylian Mbappé. Croire que le judo est fédérateur relève donc de l'erreur stratégique.

Cet art martial très stratégique et très maîtrisé est peu présent dans les campagnes de publicité. On le voit peu à la télévision. Ses combats n'inondent pas les réseaux sociaux. Le fait que la victime du récent attentat raciste de Trappes soit un espoir du MMA français d'origine congolaise, Pengo Bossio Wangi, ajoute, en plus, une nouvelle dimension tragique à cette rivalité entre sports de combat.

Le héros des Jeux olympiques de Paris 2024 est peut-être la grande nouveauté de cette campagne présidentielle française. Il va peut-être donner un sacré coup de vieux à ceux qui sont déjà à l'entrée du stade élyséen. Mais dans son couloir, Jean-Luc Mélenchon peut, lui, continuer de dérouler: il a déjà battu Teddy Riner.