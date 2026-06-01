L'armée russe a atteint un point de bascule en Ukraine

La Russie bombarde Kiev plus violemment que jamais. Mais derrière ces images dramatiques, une évolution surprenante se dessine: l'armée de Poutine est en perte de vitesse, tandis que l'Ukraine reprend soudain l'initiative sur plusieurs fronts.

Chiara Schlenz

Pendant trois ans, la lecture de la guerre était limpide. La Russie attaquait, l'Ukraine se défendait du mieux qu'elle pouvait. Moscou a perdu des dizaines de milliers de soldats, mais a gagné du terrain mois après mois. Lentement, dans le sang, le front s'est déplacé en faveur de Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, cette dynamique pourrait changer.

Alors que les missiles russes s'abattent ces jours-ci avec force sur les villes ukrainiennes, une tendance se dessine sur le front. Car la gigantesque armée russe a atteint un point de bascule. Cela pourrait être le début d'une nouvelle phase de la guerre.

La Russie paie toujours plus pour toujours moins

La guerre a longtemps été déterminée par une équation brutale: la Russie pouvait supporter des pertes plus élevées que l'Ukraine. Même de petits gains de terrain étaient donc considérés comme un succès à Moscou, même si le prix du sang était énorme. Mais ce calcul ne semble plus fonctionner.

Les troupes russes progressent aujourd'hui nettement plus lentement qu'il y a un an. Alors que l'armée russe conquérait en moyenne près de dix kilomètres carrés par jour au cours des premiers mois de 2025, ce chiffre n'est plus que d'environ quatre kilomètres carrés en 2026. En avril, Moscou a même dû faire face à une perte nette de territoire de 116 kilomètres carrés, selon l'Institute for the Study of War (ISW).

Plus important encore: pour la première fois depuis le début de la guerre, des indications s'accumulent selon lesquelles la Russie perd chaque mois plus de soldats qu'elle ne peut en recruter de nouveaux. Selon l'ISW, il a manqué à Moscou, rien qu'en janvier, environ 9000 soldats pour compenser les pertes. Pour atteindre l'objectif de recrutement de cette année, le ministère de la Défense devrait recruter plus de 1100 nouveaux soldats contractuels par jour – en réalité, il ne parvient apparemment à en recruter qu'environ 940 par jour actuellement.

L'Ukraine a corrigé sa plus grande faiblesse

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que l'amélioration de la situation ukrainienne ne repose pas sur un seul système d'armes ou une nouvelle arme miracle. Kiev semble plutôt avoir résolu l'un des problèmes centraux des deux dernières années: la supériorité des drones russes.

Les analystes militaires observent depuis des mois que les unités ukrainiennes reprennent de plus en plus le contrôle de l'espace aérien situé directement derrière le front. Les voies de ravitaillement russes sont attaquées, les mouvements de troupes sont détectés à temps et les postes de commandement sont touchés avec précision. Parallèlement, les Ukrainiens parviennent à déployer leurs propres drones nettement plus bas dans l'arrière-pays russe. Les conséquences se font sentir tout au long du front. Les formations russes ont besoin de plus de temps pour attaquer, le ravitaillement atteint le front plus lentement, les réserves peuvent être déplacées plus difficilement.

La guerre arrive en Russie

Ce qui se passe à des centaines de kilomètres derrière le front est encore plus grave. Les drones ukrainiens frappent désormais régulièrement des raffineries, des dépôts de pétrole, des aérodromes militaires et des nœuds de communication au plus profond de l'arrière-pays russe. Même Moscou n'est pas épargnée. Les aéroports doivent fermer temporairement, les réseaux de téléphonie mobile sont coupés, les mesures de sécurité autour du Kremlin sont renforcées.

Les attaques contre la logistique russe sont particulièrement sensibles. Car le front dans le Donbass ne se joue pas uniquement dans les tranchées, loin de là. Celui qui achemine le carburant, les munitions et les pièces de rechange plus rapidement sur le front gagne la guerre d'usure. C'est précisément là que l'Ukraine intervient.

Pas de victoire mais une chance

Il n'est pourtant pas question d'une contre-offensive ukrainienne comme à l'automne 2022. Mais dans la deuxième moitié de février, l'Ukraine a conquis plus de territoire qu'elle n'en a perdu, pour la première fois depuis l'échec de la contre-offensive de 2023. Cela ne constitue pas en soi un tournant de la guerre, mais cela montre à quel point la dynamique sur le front a changé.

Pour la première fois depuis longtemps, les observateurs militaires ne discutent plus en premier lieu du risque d'un effondrement ukrainien. Au lieu de cela, une autre question se pose: la Russie a-t-elle déjà dépassé son apogée militaire?

Il n'y a pas encore de réponse claire à cette question. Mais l'évolution de ces derniers mois montre que l'armée de Poutine, malgré sa taille, n'est pas inépuisable. L'offensive qui devrait rapprocher le Kremlin d'une décision risque au contraire de s'enliser dans une guerre d'usure de plus en plus coûteuse. Et c'est là que réside la véritable surprise de cet été: ce n'est pas l'Ukraine qui a récemment perdu un temps précieux. C'est la Russie.