La Suisse prévoit d'allouer 5 milliards de francs à l'Ukraine d'ici 2036, mais reste à la traîne en Europe avec seulement 0,21% de son PIB consacré à cette aide entre 2022 et 2026.

La Suisse placée en queue de peloton européen de l'aide l'Ukraine

La Suisse placée en queue de peloton européen de l'aide l'Ukraine

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral prévoit d'allouer cinq milliards de francs à l'aide à l'Ukraine pour la période 2025-2036. Avec cette contribution, la Suisse se situe néanmoins en queue de peloton par rapport aux autres pays européens.

Le montant total doit être versé par tranches. Une somme de 1,5 milliard est ainsi prévue d'ici 2028. «La quasi-totalité de ces 1,5 milliard a déjà été allouée», a déclaré Jacques Gerber, délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine, lors d'un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS. Il reste environ 250 millions de francs, qui doivent en partie servir à l’aide humanitaire.

À l'échelle européenne, le soutien suisse apparaît modeste par rapport au produit intérieur brut (PIB), selon les chiffres de l'«Ukraine Support Tracker» de l'Institut d'économie internationale de Kiel. Entre janvier 2022 et août 2026, la Suisse a consacré 0,21% de son PIB à l’aide à l’Ukraine. Ce chiffre est calculé par rapport au PIB de l’année 2021. Pour l’Allemagne, ce pourcentage s’élève à 1,49% et pour la France à 1,09%. Selon l’institut, le Danemark arrive en tête, avec 14,05 milliards d’euros, soit 4,17% de son PIB.

Les Européens en veulent davantage

Selon M. Gerber, il faut nuancer ce constat. En matière de déminage et d’aide humanitaire, la Suisse obtient de bons résultats, mais à l’échelle mondiale, elle se classe plus bas. Cela s’explique par le fait que la Suisse n’apporte pas d’aide militaire et ne contribue pas non plus au budget de l’Ukraine. Il s’agit en fin de compte d’une décision politique, souligne le délégué du Conseil fédéral.

Certains États européens soutiennent l’Ukraine par le biais de prêts, tandis que l’aide suisse prend la forme de contributions non remboursables. «Certains États européens attendent de nous que nous en fassions davantage, mais notre travail est très apprécié par l’Ukraine», a ajouté M. Gerber.

Interrogée à ce sujet, l’ambassade d’Ukraine à Berne déclare «apprécier tout particulièrement le rôle de la Suisse dans l’accueil des réfugiés ukrainiens ainsi que sa contribution essentielle à la reconstruction de l’Ukraine, au déminage humanitaire et à la sécurité énergétique.»

La représentation relève également qu’en raison de l’agression persistante de la Russie, le soutien international reste indispensable. À cette fin, la coopération bilatérale et le soutien de la Suisse à l’Ukraine doivent être renforcés et développés davantage.