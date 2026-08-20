Deux morts à Kiev dans des bombardements russes

Deux femmes ont été tuées et au moins six autres personnes ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev lors de bombardements russes, ont indiqué les autorités. «A 01H15, on savait que six personnes avaient été blessées. Malheureusement, deux femmes ont été tuées lors de l'attaque ennemie», a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale ukrainienne.

«Dans le district de Solomyanskyi, les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel de neuf étages se sont effondrés et un incendie s'est déclaré. A une autre adresse, des personnes sont prises au piège à l'intérieur d'un immeuble résidentiel», a pour sa part précisé le maire de Kiev Vitali Klitschko.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles. Les autorités des deux pays s'accusent mutuellement de prendre pour cible les civils à dessein.

Source: AFP