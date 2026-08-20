Deux morts à Kiev dans des bombardements russes
Deux femmes ont été tuées et au moins six autres personnes ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev lors de bombardements russes, ont indiqué les autorités. «A 01H15, on savait que six personnes avaient été blessées. Malheureusement, deux femmes ont été tuées lors de l'attaque ennemie», a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale ukrainienne.
«Dans le district de Solomyanskyi, les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel de neuf étages se sont effondrés et un incendie s'est déclaré. A une autre adresse, des personnes sont prises au piège à l'intérieur d'un immeuble résidentiel», a pour sa part précisé le maire de Kiev Vitali Klitschko.
Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles. Les autorités des deux pays s'accusent mutuellement de prendre pour cible les civils à dessein.
Source: AFP
Au moins un mort dans des frappes russes sur Kiev
Au moins une personne a été tuée jeudi dans des bombardements russes sur Kiev, déclenchés quelques heures après une mise en garde contre une «attaque massive» imminente formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Malheureusement, un décès a été confirmé» dans cette attaque, a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale. «L'ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques. La menace de nouvelles attaques demeure. Restez dans les abris!» avait auparavant écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitchko. Il a fait état d’incendies dans plusieurs quartiers de la ville.
Source: AFP
Des attaques font huit morts en Ukraine et en Russie
Six personnes ont été tuées mercredi en Ukraine et deux en Russie dans des attaques croisées de drones, alourdissant le bilan civil de la guerre alors que Kiev et Moscou multiplient les frappes à longue portée.
En Ukraine, un drone russe a visé un minibus dans la ville méridionale de Kherson, tuant quatre personnes et en blessant cinq, d'après les autorités locales de cette ville régulièrement prise pour cible. A Jytomyr, dans le centre-ouest de l'Ukraine, un drone-missile Banderol russe a frappé le quartier général de la police, tuant deux agents et en blessant au moins 20 autres, a annoncé la police nationale.
En Russie, dans la région frontalière de Belgorod régulièrement ciblée par Kiev, un drone ukrainien a frappé une voiture civile, tuant une femme et blessant un homme, d'après les services de secours. Une autre voiture civile a été prise pour cible par un drone ukrainien dans la région de Briansk, également frontalière de l'Ukraine, tuant une femme et blessant son petit-fils.
Le ministère russe de la Défense a fait état de l'interception de 438 drones ukrainiens au cours de la journée de mercredi.
Source: AFP
Une attaque russe contre un bus dans le Sud de l'Ukraine fait quatre morts
Une frappe de drone russe contre un bus a tué quatre personnes et en a blessé quatre autres mercredi matin dans la ville méridionale ukrainienne de Kherson, selon le bureau du procureur régional.
«Selon des informations préliminaires, l'attaque a tué quatre passagers civils», a indiqué cette source, affirmant que le bus circulait dans une rue de cette ville très régulièrement ciblée par des frappes russes.
Source: AFP
Une frappe ukrainienne sur la centrale de Zaporijjia fait un mort, selon Moscou
Une frappe de drone a fait un mort et 17 blessés, majoritairement des employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie, ont indiqué mardi les autorités russes, accusant Kiev de l'attaque.
«Les forces ukrainiennes ont mené une frappe ciblée sur un arrêt de transport de service à Energodar», faisant un mort, «un spécialiste du nucléaire» et 17 blessés, dont «a majorité sont des employés» de la centrale, ont indiqué les autorités de la centrale nucléaire installées par Moscou mardi sur Telegram.
Conquise par l'armée russe en mars 2022 au début de l'offensive contre l'Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud du pays, la plus grande d'Europe, est depuis régulièrement au coeur d'inquiétudes quant à sa sécurité.
Kiev comme Moscou s'accusent de manière récurrente de procéder à des frappes sur ce site, situé à Energodar, au bord du Dniepr, le fleuve qui marque la ligne de front dans ce secteur.
Source: AFP
Un responsable ukrainien obligé d'accueillir son homologue belge dans un abri antiaérien
Le chef de la diplomatie ukrainienne a été contraint de s'entretenir mardi avec son homologue belge, en visite à Kiev, dans un abri antiaérien, en raison du risque d'attaques aériennes russes, a-t-il indiqué.
«En raison des drones russes qui attaquent notre capitale, nous avons mené nos réunions sous terre, dans l'abri antibombes» du ministère ukrainien des Affaires étrangères, a indiqué sur X Andriï Sybiga, à l'issue d'une rencontre avec son homologue belge Maxime Prévot.
Le ministre ukrainien a également publié une photo le montrant en pleine discussion avec Maxime Prévot dans ce qui semble être un abri, et une vidéo des deux hommes en train de remonter des escaliers.
Source: AFP
La situation sécuritaire se dégrade, Kiev ordonne des évacuations
Les autorités ukrainiennes ont ordonné mardi l'évacuation de familles dans plusieurs localités de la région de Dnipropetrovsk, située dans le centre-est du pays, face à la dégradation de la situation sécuritaire.
L'Ukraine, qui appelle les civils des zones les plus exposées à partir vers des régions plus sûres, annonce régulièrement ce type de mesures pour réagir à l'intensification des frappes russes ou à l'avancée des forces de Moscou.
Ces évacuations obligatoires concernent cette fois seize localités de la région de Dnipropetrovsk, a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Ganja. «Les familles avec enfants ont un mois pour quitter ces zones», a-t-il dit, ajoutant que cela concerne près de 2.200 enfants.
Les civils évacués peuvent être hébergés dans des centres et bénéficient d'un accompagnement de l'Etat pour leur réinstallation.
Source: AFP
Dix morts dans une frappe russe dans le nord-est de l'Ukraine
Une frappe de roquette russe dans le nord-est de l'Ukraine a fait au moins 10 morts et huit blessés, a indiqué mardi le chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.
L'attaque s'est produite à Petcheniguy, une localité située à une soixantaine de kilomètres de la ville de Kharkiv, a-t-il précisé sur Telegram, indiquant que les secours sont toujours à pied d'oeuvre. Des maisons et véhicules ont été endommagés, de même qu'un bureau de poste et un magasin.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi 147 drones, dont 111 ont été abattus ou interceptés.
Source: ATS
Le maire de Moscou affirme que 620 drones ont été lancés vers la capitale russe dans la nuit
Le maire de Moscou a annoncé mardi matin qu'au moins 620 drones avaient été lancés contre la région de la capitale russe dans la nuit, tandis que le gouverneur local a dénombré trois blessés.
Parmi ces appareils, 180 ont été détruits dans la région de Moscou entre lundi soir et mardi 05H00 (02H00 GMT), a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram. Le gouverneur Andreï Vorobiov a rapporté que l'attaque avait fait trois blessés et qu'un drone avait frappé un entrepôt du géant de l'e-commerce russe Wildberries.
Source: AFP
Moscou met en garde Londres après des informations sur l'usage de drones britanniques par l'Ukraine
L'ambassade de Russie à Londres a prévenu lundi que le Royaume-Uni aurait à «répondre» des conséquences de sa collaboration militaire avec l'Ukraine, après la publication d'informations selon lesquelles des drones britanniques ont été utilisés par Kiev pour des frappes en profondeur en territoire russe.
Le «Sunday Times» a affirmé dimanche que des drones produits par deux sociétés britanniques et fournis à l'Ukraine avaient été utilisés dans sa campagne de frappes contre des cibles militaires et industrielles à l'intérieur du territoire russe. Dans un communiqué publié lundi, l'ambassade de Russie à Londres a jugé que le Royaume-Uni se rendait ainsi «complice et co-auteur» de ces frappes et «opte délibérément pour une escalade» du conflit.
«Les actions de Londres entraîneront inévitablement des conséquences desquelles il devra répondre. Plus son implication dans le conflit sera profonde et plus son soutien à la machine terroriste de Kiev sera important, plus le prix à payer sera élevé», prévient ce communiqué. Selon le «Sunday Times», l'une des deux entreprises est une filiale de BAE Systems, mais le journal n'a pas nommé la seconde entreprise «pour des raisons de sécurité».
Contacté, le ministère britannique de la Défense n'avait pas réagi dans l'immédiat. Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens financiers de Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, avec environ 25 milliards de livres mobilisés (29 milliards d'euros), dont 16 milliards d'aide militaire.
Source: AFP
Six morts dans une frappe ukrainienne près de la frontière russe
Six personnes ont péri dans une frappe de missiles ukrainiens dans la région russe de Belgorod, près de la frontière, ont annoncé lundi les autorités locales. Plus de 200 drones ukrainiens ont été interceptés dans plusieurs régions de la Russie, a indiqué le ministère russe de la défense.
Outre les six morts, il a eu «quatre blessés, dont un enfant», a annoncé le gouverneur régional, Alexandre Chouvaïev, sur le réseau social Max. La frappe a touché la localité de Koloskovo, à une quinzaine de kilomètres de la frontière.
Source: ATS
L'UE veut frapper plus fort avec de nouvelles sanctions contre la Russie
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, annonce lundi dans le journal allemand «Die Welt» vouloir augmenter d'un tiers le nombre d'entités russes sanctionnées en raison de la guerre en Ukraine.
«Pour cet automne, je propose la liste de sanctions la plus ambitieuse depuis le début de la guerre. Une fois adoptées, ces mesures augmenteraient immédiatement d'un tiers le nombre total d'entités russes sanctionnées», indique la diplomate dans l'édition du 17 août du quotidien.
Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, «les sanctions de l'UE ont déjà coûté très cher à la Russie, privant sa machine de guerre de plus de 1000 milliards d'euros», a-t-elle assuré.
L'Union européenne a adopté 21 trains de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre, celles-ci visant aujourd'hui près de 3000 personnes et entités, selon la Commission européenne.
Source: AFP