La Turquie arrête 110 suspects liés à l'Etat islamique

La police turque a arrêté 110 suspects liés à l'Etat islamique lors d'une vaste opération à Istanbul. Les accusés auraient endoctriné des enfants, collecté des fonds et recruté pour le groupe terroriste.

AFP Agence France-Presse

Quelque 110 personnes soupçonnées d'activités en soutien au groupe Etat islamique (EI) ont été arrêtées mardi par la police antiterroriste turque lors d'une opération menée principalement à Istanbul, a indiqué l'agence Anadolu.

Les suspects sont accusés d'avoir organisé des cours dans des associations illégales, d'avoir endoctriné de jeunes enfants avec l'idéologie de l'EI, collecté de l'argent pour le groupe et cherché à recruter de nouveaux membres.

Ces arrestations ont eu lieu lors de raids simultanés menés principalement à Istanbul dont le parquet a coordonné l'opération. La police a saisi quatre fusils et 90 cartouches, ainsi que des documents et du matériel numérique.

«Une organisation qui exploite la religion»

Le 7 avril, une fusillade avait été perpétrée devant le consulat israélien à Istanbul, lors de laquelle deux policiers avaient été blessés et un des trois assaillants tué par la police. Selon le ministre de l'Intérieur turc, Mustafa Ciftci, l'un d'entre eux était lié à une «organisation qui exploite la religion», que les médias turcs identifient comme étant le groupe Etat islamique.

Fin décembre, des militants de l'EI avaient ouvert le feu sur des policiers dans la ville de Yalova, dans le nord-ouest du pays, tuant trois agents et en blessant neuf autres. Dans les semaines suivantes, six militants du groupe Etat Islamique, tous de nationalité turque, étaient abattus lors d'affrontements et plus de 600 membres présumés de l'EI arrêtés.



