Quatre Suisses liés à l'Etat islamique, dont une femme et un enfant, sont détenus dans des camps en Syrie. Berne refuse leur retour pour des raisons de sécurité, selon le DFAE.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois hommes et une femme avec un enfant, originaires de Suisse, sont actuellement détenus dans des camps au nord-est de la Syrie en tant que partisans de l'Etat islamique. C'est ce qu'a déclaré mercredi la diplomate suisse Monika Schmutz Kirgöz à la radio alémanique SRF.

Ces personnes ne peuvent pas entrer en Suisse sans avoir été contrôlées, a déclaré Monika Schmutz Kirgöz, responsable notamment de la Syrie, de Gaza et de l'Iran au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Selon la diplomate, un homme souhaite revenir en Suisse. Cependant, pour des raisons de sécurité, Berne ne peut approuver son retour.

Vendredi dernier, le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau avait déclaré à la RTS qu«'à l'heure actuelle, on essaie de savoir ce qui va se passer. Mais la situation est très, très confuse sur le terrain». Selon lui, «la décision du Conseil fédéral est claire: nous ne voulons pas rapatrier ces personnes, pour des questions de sécurité».

Par contre, «nous devrons tout faire pour leur prêter assistance» au cas où elles devraient être déplacées dans d'autres camps, a ajouté Nicolas Bideau, précisant que «la situation de cette femme et de son enfant nous préoccupe, bien évidemment».