Le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert à chacun des dirigeants présents au sommet de l'OTAN un pistolet gravé à son nom et une boîte de munitions, a révélé mercredi le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Erdogan offre un pistolet aux dirigeants présents au sommet de l'OTAN

Erdogan offre un pistolet aux dirigeants présents au sommet de l'OTAN

Gravé à son nom et accompagné de munitions

AFP Agence France-Presse

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert en cadeau aux autres dirigeants présents au sommet de l'OTAN un pistolet et des munitions, a indiqué mercredi le Premier ministre britannique Keir Starmer. Ce dernier, qui s'exprimait auprès des journalistes britanniques présents dans son avion de retour d'Ankara, a expliqué que le président turc avait offert à chaque dirigeant un pistolet gravé à son nom, accompagné d'une boîte de munitions.

Recep Tayyip Erdogan a également joint son présent d'une note dispensant les armes des contrôles à l'exportation. Mais le Premier ministre a précisé qu'il avait dû laisser le pistolet en Turquie, car le faire entrer au Royaume-Uni aurait été illégal.

Un sommet «fructueux»

Ce sommet de l'Otan était le dernier grand rendez-vous international du genre pour le Premier ministre britannique, qui a annoncé le 22 juin sa démission de Downing Street. Il reste en poste tant qu'un successeur n'est pas désigné au sein du parti travailliste, probablement l'ex-maire de Manchester Andy Burnham.

Un peu plus tôt, il a estimé que ce sommet avait été «fructueux». «Nous avons atteint notre objectif, à savoir l'unité», a-t-il déclaré sur la chaîne Sky News. Dans leur déclaration finale, tous les pays de l'Alliance ont réaffirmé leur engagement «indéfectible» envers la clause d'assistance mutuelle de l'OTAN, consacrée par l'article 5 du Traité de l'Atlantique nord, pierre angulaire de l'organisation. Et sur l'Ukraine, ils ont aussi réaffirmé leur «soutien indéfectible» à ce pays en guerre contre la Russie.

Mais durant le sommet, le président américain Donald Trump a d'abord fustigé ses alliés européens, qu'il accuse notamment de ne pas avoir soutenu les Etats-Unis dans le conflit contre l'Iran. Keir Starmer, qui a encore été l'objet de critiques du président américain à Ankara, a affirmé avoir «toujours entretenu de bonnes relations» avec lui. «Nous resterons en contact», a-t-il assuré.