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«C'est la liberté d'expression»
Un ministre de Trump minimise un défilé suprémaciste blanc en plein Washington

A Washington, des militants suprémacistes blancs ont défilé samedi pour le 250e anniversaire de l'indépendance. Pas de quoi choquer le ministre de l'Intérieur Doug Burgum, a invoqué «la liberté d'expression».
Publié: 16:49 heures
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Le mouvement suprémaciste «Patriot Front» a défilé à Washington pour le 250e anniversaire de l'indépendance américaine.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Le ministre de l'Intérieur de l'administration Trump, Doug Burgum, a relativisé dimanche un défilé de quelques centaines de militants suprémacistes blancs à Washington pour le 250e anniversaire de l'indépendance, soulignant l'importance de la liberté d'expression dans la démocratie américaine.

Des hommes masqués arrivés samedi dans la matinée à la principale gare de la capitale ont défilé à Washington, certains brandissant des drapeaux confédérés et d'autres arborant l'emblème du mouvement suprémaciste Patriot Front, scandant «Reprenons l'Amérique!».

En désaccord, mais...

«Il n'y a aucune des positions qu'ils défendent avec laquelle je pourrais être d'accord. Mais l'un des principes fondateurs des Etats-Unis, et c'est ce qui rend la démocratie désordonnée, c'est la liberté d'expression», a répondu Doug Burgum, interrogé dimanche sur CNN.

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«Il y a beaucoup de choses que je vois que je pourrais personnellement trouver offensantes et répréhensibles. Mais en Amérique, la liberté d'expression est permise», a-t-il ajouté. «Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut se présenter et se faire élire en se disant communiste, bien que ce soit ce contre quoi notre nation s'est battue», a argué le ministre.

«Il y a beaucoup de choses dans l'Histoire qui peuvent remonter à la surface, mais le bon côté c'est que ces petites choses sont plutôt l'exception je pense», a-t-il affirmé, se félicitant d'une «unité autour du pays et du drapeau» à l'occasion des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis.

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