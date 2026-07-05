A Washington, des militants suprémacistes blancs ont défilé samedi pour le 250e anniversaire de l'indépendance. Pas de quoi choquer le ministre de l'Intérieur Doug Burgum, a invoqué «la liberté d'expression».

Un ministre de Trump minimise un défilé suprémaciste blanc en plein Washington

Un ministre de Trump minimise un défilé suprémaciste blanc en plein Washington

AFP Agence France-Presse

Le ministre de l'Intérieur de l'administration Trump, Doug Burgum, a relativisé dimanche un défilé de quelques centaines de militants suprémacistes blancs à Washington pour le 250e anniversaire de l'indépendance, soulignant l'importance de la liberté d'expression dans la démocratie américaine.

Des hommes masqués arrivés samedi dans la matinée à la principale gare de la capitale ont défilé à Washington, certains brandissant des drapeaux confédérés et d'autres arborant l'emblème du mouvement suprémaciste Patriot Front, scandant «Reprenons l'Amérique!».

En désaccord, mais...

«Il n'y a aucune des positions qu'ils défendent avec laquelle je pourrais être d'accord. Mais l'un des principes fondateurs des Etats-Unis, et c'est ce qui rend la démocratie désordonnée, c'est la liberté d'expression», a répondu Doug Burgum, interrogé dimanche sur CNN.

«Il y a beaucoup de choses que je vois que je pourrais personnellement trouver offensantes et répréhensibles. Mais en Amérique, la liberté d'expression est permise», a-t-il ajouté. «Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut se présenter et se faire élire en se disant communiste, bien que ce soit ce contre quoi notre nation s'est battue», a argué le ministre.

«Il y a beaucoup de choses dans l'Histoire qui peuvent remonter à la surface, mais le bon côté c'est que ces petites choses sont plutôt l'exception je pense», a-t-il affirmé, se félicitant d'une «unité autour du pays et du drapeau» à l'occasion des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis.