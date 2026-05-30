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Des négociations «positives»
Les USA et le Mexique en bonne voie pour un accord commercial

Les Etats-Unis et le Mexique ont ouvert vendredi des négociations «positives» sur la révision du T-MEC. Washington veut réduire son déficit commercial, tandis que Mexico défend ses exportations, vitales pour son économie.
Publié: il y a 20 minutes
La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, au Palais national de Mexico, le 29 mai 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis et le Mexique ont tenu vendredi une première session «positive» de négociations centrées sur la révision de leur accord de libre-échange T-MEC impulsée par Donald Trump, selon Mexico. Le président américain souhaite en renégocier les termes car il les considère préjudiciables aux intérêts des Etats-Unis. Il a menacé de se retirer de ce pacte qui inclut également le Canada.

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«Nous avons parlé des règles d'origine (des produits), du secteur automobile, de la façon dont nous rivalisons avec les pays d'Asie et d'autres régions du monde, et de la façon de renforcer et améliorer notre intégration», a résumé dans un communiqué le ministre de l'Economie mexicain, Marcelo Ebrard.

La délégation mexicaine s'est félicitée d'une rencontre à l'issue «positive», quand les négociateurs américains ont dit s'être focalisés sur la «réduction du déficit commercial avec le Mexique et la consolidation des chaînes d'approvisionnement américaines». Cet accord est vital pour le Mexique, dont 80% des exportations sont destinées aux Etats-Unis. De nouvelles discussions sont prévues en juin à Washington, puis en juillet à Mexico.

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