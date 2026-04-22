L'entrepreneur Justin Sun, ex-allié des Trump, poursuit en justice leur plateforme World Liberty Financial pour fraude, l'accusant de geler ses actifs en cryptomonnaies. Il réclame des indemnités devant un tribunal à San Francisco.

Un ex-allié de Trump et sa famille se retourne contre son business

Un ex-allié de Trump et sa famille se retourne contre son business

AFP Agence France-Presse

L'entrepreneur Justin Sun, jadis allié de la famille du président américain, a assigné mercredi pour fraude la plateforme de cryptomonnaies en partie contrôlée par les Trump, accusée de bloquer le retrait de ses avoirs. Dans un document déposé devant un tribunal fédéral de San Francisco et consulté par l'AFP, le milliardaire d'origine chinoise affirme avoir acheté pour 45 millions de dollars de WLFI, devise électronique lancée par World Liberty Financial en octobre 2024.

Pour le remercier de cet investissement, alors que le WLFI suscitait peu d'intérêt initial, les responsables de World Liberty Financial l'ont nommé conseiller et lui ont attribué un milliard de WLFI supplémentaire. Les ventes aux investisseurs se sont ensuite accélérées et en mars 2025, World Liberty Financial a annoncé avoir écoulé pour 550 millions de dollars de cette monnaie numérique.

Soutien public des Trump, Justin Sun a également acquis pour plusieurs millions de dollars d'une autre devise électronique, le $TRUMP, commercialisé par Donald Trump lui-même quelques heures seulement avant son investiture, en janvier 2025. Cela a notamment valu à l'investisseur d'être invité au dîner organisé à Washington par Donald Trump en mai 2025 pour les 220 plus importants détenteurs de $TRUMP.

En mars 2025, le régulateur américain des marchés, la SEC, avait passé un accord amiable avec le milliardaire pour solder des poursuites initiées en 2023 sous l'administration Biden, une transaction dénoncée par des élus démocrates. Initialement non transférable, le WLFI est devenu échangeable le 1er septembre 2025 et fait désormais l'objet d'une cotation. De 46 cents l'unité, sa valeur est tombée à 8 cents actuellement.

«Une banane scotchée au mur»

Justin Sun affirme que ses actifs en WLFI ont été gelés unilatéralement par World Liberty Financial et qu'il n'a pu en revendre aucun jusqu'ici. Selon lui, les responsables de la plateforme l'ont même menacé de détruire ces avoirs s'il tente de saisir la justice. Il réclame le déblocage de ses actifs et des indemnités compensatoires pour son préjudice.

Fondateur de la plateforme de cryptomonnaies TRON, Justin Sun s'est notamment fait connaître pour avoir acquis aux enchères, pour 6,2 millions de dollars en 2024, l'oeuvre «Comedian» de l'artiste conceptuel italien Maurizio Cattelan, qui consistait en une banane scotchée à un mur. Après cet achat, l'entrepreneur a publié une vidéo de lui-même mangeant le fruit.

«La seule chose qui soit plus ridicule que cette action en justice, c'est le fait de dépenser 6 millions de dollars pour une banane scotchée à un mur», a réagi mercredi, sur le réseau social X, Eric Trump, co-fondateur de World Liberty Financial. Mi-avril, les responsables de la plateforme accusent Justin Sun de «malversations», sans plus de précision, affirmant détenir des preuves. «Rendez-vous au tribunal», ont-ils écrit sur X.



