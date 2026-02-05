DE
Sous les 70'000 dollars
Le bitcoin dégringole comme jamais depuis l'élection de Trump

Le bitcoin chute sous les 70'000 dollars pour la première fois depuis l'élection de Trump en 2024. L'incertitude réglementaire aux Etats-Unis et un marché baissier pèsent sur la cryptomonnaie.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Le bitcoin chute sous les 70'000 dollars pour la première fois depuis l'élection de Trump en 2024.
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 70'000 dollars jeudi, une première depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait propulsé la cryptomonnaie. Après s'être brièvement affichée à 69'821,18 dollars, le bitcoin perdait 3,26% à 70'256 dollars vers 11H55 GMT (12H55 heure de Paris), poursuivant sa chute liée à une aversion pour les actifs jugés risqués.

Les monnaies numériques s'étaient envolées après l'élection de Trump, perçu comme un grand promoteur du secteur. Un mois plus tard, le bitcoin, la plus capitalisée des cryptomonnaies, avait même franchi pour la première fois le seuil des 100'000 dollars, un record dont le responsable politique s'était publiquement félicité.

Prouvant sa réputation d'actif extrêmement volatil, le bitcoin avait ensuite repris sa progression, jusqu'à atteindre début octobre un record à 126'251,31 dollars, avant de connaître une rechute. Ces derniers jours le bitcoin a lourdement pâti d'un climat baissier sur plusieurs marchés, notament les valeurs boursières technologiques et même les métaux précieux, d'habitude utilisés comme des valeurs refuges.

Par ailleurs, la cryptomonnaie a également souffert d'incertitudes réglementaires persistantes sur l'examen d'un texte sur les cryptomonnaies aux Etats-Unis, le CLARITY Act, qui patine devant le Sénat. Les progrès attendus concernant cette loi n'ont pas été au rendez-vous», estime James Butterfill, analyste pour CoinShares, ce qui constitue un «frein» pour le prix des cryptommonnaies.

