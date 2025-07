Trump vole à la rescousse du dollar avec sa loi crypto

La première grande loi sur la cryptomonnaie a été adoptée par le Congrès américain. Donald Trump s'en réjouit: avec sa loi, il fait le bonheur de l'industrie nationale de la crypto et donne un coup de pouce au dollar.

1/4 Donald Trump présente la loi sur la crypto signée. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Patrik Berger et Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a tenu sa promesse de campagne de promouvoir les monnaies numériques aux Etats-Unis. Il a signé une loi créant le cadre juridique des transactions avec les « stablecoins». La loi «Genius», promulguée par Trump, réglemente les transactions avec les «stablecoins» indexés sur le dollar. C'est le nom donné aux unités numériques liées aux monnaies traditionnelles, par exemple.

Trump a réalisé un coup de maître: les entreprises émettrices de ces obligations seront tenues de détenir des montants correspondants en dollars en garantie d'obligations du Trésor américain à court terme ou de produits financiers similaires. Cette mesure consolidera le statut du dollar comme «monnaie de réserve mondiale», selon Trump. Son objectif principal: instaurer la confiance et consolider la domination du dollar dans le commerce mondial.

Le bitcoin monte en flèche

Trump espère que cette loi renforcera le dollar comme monnaie de référence mondiale et stimulera l'innovation dans la place financière américaine. Et le dollar en a grand besoin, en effet les experts estiment que le dollar pourrait encore descendre jusqu'à 70 centimes. Deux autres lois sur les crypto-monnaies sont déjà en préparation.

Ces derniers mois, le cours du dollar a aussi chuté par rapport à l'euro. Les annonces de Trump sur les droits de douane à l'importation ont motivé les investisseurs à se désintéresser des titres américains. La loi «Genius» avait auparavant été adoptée à une nette majorité par le Congrès. Cependant, Trump a dû intervenir ces derniers jours pour dissuader certains députés de son Parti républicain de s'opposer une dernière fois au projet.

Grâce à leur lien avec les monnaies nationales, les stablecoins sont plus stables que la monnaie purement numérique comme le bitcoin. Ils sont donc plus compatibles avec les transactions courantes. La simple perspective de la nouvelle loi a fait grimper la valeur des cryptos: le cours du bitcoin a dépassé les 120'000 dollars pour la première fois en début de semaine.

Trump veut devenir un président-crypto

Pendant des années, le gouvernement américain a adopté une position restrictive vis-à-vis des monnaies numériques, mettant en garde contre les dommages causés aux investisseurs et la déstabilisation du système financier. Cependant, Trump est plus ouvert à leur égard et a promis des changements en conséquence: il veut devenir le président des cryptomonnaies.

En mars, il avait déjà tenu une autre promesse de campagne et ordonné la création d'une réserve américaine pour les monnaies numériques. Il a lui-même lancé, dans une démarche controversée, une sorte de pièce commémorative numérique dont les ventes rapportent de l'argent à sa famille.