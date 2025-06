Le président américain Donald Trump n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Empire immobilier, cryptomonnaies et produits dérivés, Blick vous donne un aperçu des business de Trump.

1/8 Donald Trump sait comment transformer sa célébrité en argent. Photo: Getty Images

Michael Hotz

Donald Trump se montre rarement modeste. Et il aime les affaires qui lui sont avantageuses. Il a donc créé la surprise lorsqu'il a annoncé renoncer à son salaire présidentiel de 400'000 dollars par an, comme il l'avait déjà fait lors de son premier mandat. C'est du moins ce qu'il a promis en décembre 2024 lors d'une interview avec la chaîne de télévision NBC. Cela ne signifie toutefois pas que le président américain ne tire aucun profit de son retour à la Maison Blanche, bien au contraire.

La Trump Organization est en pleine expansion. Et mise pour cela sur l'influence que Trump a en tant que président des Etats-Unis. «Nous sommes actuellement la marque la plus prisée du monde», a récemment déclaré Eric Trump, cité par le «Wall Street Journal». Ce dernier tire les ficelles de l'empire de son père avec son frère Donald Trump Junior. Le président américain est donc plus riche que jamais: le magazine américain «Fortune» indiquait même mi-mars que sa fortune s'élevait à 7,7 milliards de dollars, avec une tendance à la hausse.

C'est pour cette raison que ces activités commerciales suscitent régulièrement des critiques. Il est reproché au président de ne pas séparer suffisamment ses intérêts commerciaux privés de sa fonction. Mais le président ne l'entend pas de cette oreille et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tour d'horizon des différents business de Trump.

L'immobilier – un pilier depuis des décennies

Trump s'est fait un nom dans le monde des affaires américaines en tant que magnat de l'immobilier. La Trump Tower, inaugurée en 1983 à New York, où la Trump Organization a d'ailleurs son siège, est bien connue. L'immobilier reste le pilier de l'entreprise. Une activité qui s'étend dorénavant à l'échelle mondiale et qui s'est récemment concentrée sur le Proche-Orient.

Selon une enquête du «Wall Street Journal», l'organisation a annoncé douze nouveaux projets de construction depuis que Trump a remporté les élections américaines en novembre 2024 – dont la moitié en Arabie saoudite, au Qatar ou aux Emirats arabes unis. Le projet de construction d'un hôtel de luxe à Dubaï, qui se chiffre en milliards, en fait partie. Actuellement, selon le site officiel, l'empire immobilier comprend entre autres 20 terrains de golf, 11 hôtels et 6 propriétés – dont Mar-a-Lago en Floride, où le président américain s'accorde régulièrement une pause.

Les cryptos – des milliards rapidement gagnés

C'est surtout pendant sa campagne électorale que Trump a découvert le monde des cryptomonnaies. Il n'a cessé de se vanter d'être le premier président à utiliser le bitcoin. Les monnaies numériques sont désormais devenues la source de revenus la plus lucrative pour le président américain. Ses participations dans les cryptos représenteraient près de 40% de sa fortune, soit 2,9 milliards de dollars, comme l'a rapporté la chaîne de télévision CBS en mai.

Sa fortune en crypto se base sur les gains de cours réalisés avec son Memecoin ainsi que sur ceux de sa femme Melania Trump. Selon les médias américains, Trump et ses deux fils sont fortement impliqués dans la société de cryptographie World Liberty Financial (WLF), fondée en octobre 2024. Selon Reuters, la société MGX d'Abu Dhabi a investi 2 milliards de dollars dans les stablecoins USD1 de WLF pour entrer dans la bourse de crypto-monnaies Binance.

Marché de la télécom – un téléphone portable en or

La Trump Organization découvre désormais de nouveaux marchés. Dernier exemple en date? L'entrée prévue dans le secteur de la télécommunication. Sous le nom de Trump Mobile, il est prévu de créer son propre réseau de téléphonie mobile ainsi qu'un smartphone de production américaine. Sur le site web dédié, on trouve déjà des images symboliques du téléphone portable. Il est bien sûr doré. Et il devrait coûter 499 dollars. L'abonnement de téléphonie mobile est disponible pour 47,45 dollars par mois. Un clin d'œil à Trump en tant que 45e et 47e président des Etats-Unis.

En créant sa propre entreprise de téléphonie mobile, Trump concurrence directement les géants du secteur comme Verizon, AT&T et T-Mobile. Et ce, sur un marché fortement réglementé par des autorités sur lesquelles le président américain peut exercer un pouvoir exécutif.

Produits dérivés – des articles pour ses partisans

Trump est un président qui aime les produits dérivés. Et il sait comment transformer sa célébrité en argent. Il donne d'ailleurs son nom à presque tout ce que ses partisans peuvent utiliser pour exprimer leur soutien: casquette «Trump 2028» , gants de golf, montres de luxe à 100'000 dollars, parfums ou encore baskets dorées.

Et le président américain ne recule devant rien… même pas devant Dieu! Pour sa Bible «God Bless the USA» signée personnellement, il demande 1000 dollars. Pourtant, cette dernière est fabriquée en Chine au prix le plus bas. Une affaire qui correspond tout à fait au goût de Trump.