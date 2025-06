Eric, fils de Donald, rêve d'une dynastie Trump

Le fils de Donald Trump, Eric, a évoqué dans une interview la succession de son père après la fin de son mandat. Il rêve d'une dynastie familiale et pourquoi pas se lancer en politique!

Photo: IMAGO/Sipa USA

AFP Agence France-Presse

Eric Trump, l'un des fils du président américain, a évoqué vendredi la possibilité que des membres de sa famille marchent dans les pas du patriarche en se portant candidats à des élections, et créent ainsi une dynastie politique. Dans une interview au quotidien britannique Financial Times (FT), Eric Trump a affirmé qu'une carrière en politique «serait facile» pour les membres de sa famille, au-delà de la fin du second mandat de son père en 2029.

Eric, 41 ans, est avec son frère aîné Don Jr l'un des défenseurs les plus acharnés du républicain de 79 ans, sur les réseaux sociaux et dans les médias, où ils sont fréquemment invités. Se lancer en politique, «je pense que je pourrais le faire», a-t-il déclaré au FT. «D'autres membres de notre famille pourraient aussi», a-t-il ajouté.

Une fratrie déjà très impliquée

Les enfants de Donald Trump jouent de longue date un rôle majeur dans ses affaires, qu'elles soient commerciales ou politiques, depuis son premier mandat à la Maison Blanche débuté en 2017. Sa fille Ivanka et l'époux de celle-ci, Jared Kushner, tenaient alors des rôles de proches conseillers, mais ont depuis davantage pris leurs distances avec la scène politique.

L'épouse d'Eric, Lara Trump, avait un temps était co-présidente du Parti républicain et possède désormais sa propre émission sur Fox News. Barron Trump, le cadet du président, n'a que 19 ans, mais selon son père, il s'intéresse beaucoup à la politique. Il l'aurait ainsi aidé dans sa campagne en 2024 en le familiarisant avec les podcasts et comptes TikTok populaires auprès des jeunes électeurs masculins.

Les Trump déjà impliqué dans l'immobilier et la crypto

Au Financial Times, Eric Trump s'est dit «pas du tout impressionné par la moitié des politiciens» qu'il voit. Avec Don Jr, il est le patron de la Trump Organization, la holding familiale qui comprend des activités croissantes de cryptomonnaies.

Selon lui, il n'existe aucun conflit d'intérêt entre les affaires commerciales de son père et son mandat à la Maison Blanche. «S'il y a bien une famille qui n'a pas tiré de profits de la politique, c'est la famille Trump», a-t-il affirmé, malgré les accusations toujours plus pressantes d'associations anticorruption.

La Trump Organization est impliquée dans de nombreux projets immobiliers à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe, tandis que le président fait lui-même la promotion de la cryptomonnaie $TRUMP. Il a récemment promis une réception en petit comité, en sa présence, pour les 25 principaux détenteurs.