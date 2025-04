1/10 Donald Trump a lancé trois nouveaux articles pour ses fans. Photo: AFP

Donald Trump n'est pas seulement le président des Etats-Unis, mais c'est aussi un homme d'affaires. Le chef de la Maison Blanche, qui a réaménagé le Bureau ovale à sa guise, ne cesse de couvrir ses fidèles partisans de nouveaux cadeaux à son effigie.

Dernier exemple en date? Trump vend depuis peu des casquettes rouges portant le slogan «Trump 2028» dans sa boutique en ligne officielle. Le prix est fixé à 50 dollars. Pour moins cher, on trouve un pack de deux refroidisseurs de bière à 18 dollars ou un T-shirt à 36 dollars, tous deux également disponibles en bleu marine. En plus du slogan «Trump 2028», on peut lire entre parenthèses «Rewrite the Rules», c'est-à-dire, «Réécrivez les règles».

Tout ceci fait bien évidemment allusion au fait que Trump pourrait se présenter dans trois ans pour un troisième mandat. Il a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il se représenterait, mais sans jamais le confirmer officiellement. Les lois américaines limitent pourtant actuellement la présidence à deux mandats.

Une bible «God bless the USA» fabriquée en Chine

En tout cas, les trois nouveaux articles semblent susciter un grand intérêt. «En raison de la forte demande, nous demandons un délai de traitement de 5 à 10 jours ouvrables avant l'expédition», peut-on lire sur le web store à propos de la nouvelle casquette «Trump 2028». Une photo du fils du président, Eric Trump, portant le fameux couvre-chef suscite d'ailleurs l'enthousiasme des pro-Trump sur les réseaux sociaux.

Fidèle à la politique «America First» de Trump, ces trois articles sont censés provenir de productions américaines, comme l'indique le site web. Il n'est toutefois pas possible de vérifier cette information. Dans le passé, il a également fait produire à l'étranger. Ainsi, sa bible «God Bless the USA» a été imprimée en Chine, à des prix très bas. Avec sa signature personnelle, le prix s'élève à 1000 dollars.

Memecoin, parfum et baskets

Trump sait comment tirer profit du culte que certains lui vouent. Peu avant son entrée en fonction en janvier, le président américain avait lancé son propre Memecoin, qui lui a rapporté un bénéfice de plusieurs milliards. Le fait que des escrocs aient ensuite surfé sur la vague liée à la crypto de Trump n'a en rien entaché sa réputation d'homme politique et d'homme d'affaires accompli.

Il en va de même pour le parfum et les baskets dorées que Trump a lancées en février 2024, alors qu'une montagne de dettes d'un demi-milliard de dollars l'accablait...