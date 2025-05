Donald Trump ouvre les portes de la Maison Blanche… aux gros détenteurs de sa cryptomonnaie $TRUMP. Pour l'occasion, seuls quelques élus pourront dîner avec lui. Cette opération mêle politique et business et fait réagir jusque dans le camp du président.

1/4 Donald Trump utilise cette image générée par intelligence artificielle pour promouvoir son dîner crypto.

Patrick Berger

Grande nouvelle: le président américain Donald Trump ouvre les portes de la Maison Blanche au public le jeudi 22 mai! Mais attention, pas à n'importe qui, ses invités seront triés sur le volet. Fidèle à lui-même, Trump a vu les choses en grand et transformé cet événement en une opération commerciale juteuse.

Sachez que si vous avez acheté suffisamment de cryptomonnaie $TRUMP, un memecoin lancé par le président américain lui-même, vous pourrez gagner le gros lot: un dîner en tête à tête avec lui dans l’un de ses clubs de golf.

Les 220 plus gros investisseurs du $TRUMP seront invités, et les 25 personnes qui en détiennent le plus auront même droit à une visite privée de la Maison Blanche. Sur le site officiel de son token (jeton numérique), Trump vante un «accueil VIP ultra-exclusif».

Grâce à cet événement, le président américain a fait flamber la valeur de sa cryptomonnaie et sa famille aurait déjà encaissé plus de 1,3 million de dollars, selon des estimations. En effet, ses proches touchent une commission sur chaque transaction liée à cette crypto.

Ce mélange de politique et de business suscite de vives critiques, y compris au sein de son propre camp. Des politiciens et des experts en cryptomonnaies, relayés par le «New York Times», accusent Trump de monnayer l’accès au pouvoir et de fragiliser la confiance dans les institutions.

Influence politique à vendre?

Certains investisseurs ont admis avoir acheté des $TRUMP uniquement pour obtenir une influence politique. Trump ne semble pas s’en inquiéter, pas plus que les spéculateurs qui ont profité du battage autour du dîner pour revendre leurs $TRUMP avec une jolie marge.

En effet, une enquête menée par CNBC et Chainalysis révèle que 58 portefeuilles numériques ont gagné plus de 10 millions de dollars grâce au memecoin de Trump. En parallèle, 764'000 petits investisseurs auraient subi des pertes financières, et nous ignorons si parmi eux se trouve les grands gagnants du dîner aux chandelles avec Trump.

En revanche, nous savons qu'un utilisateur surnommé Sun, détenteur de près de 20 millions de dollars en $TRUMP, est en tête du classement des 220 invités et que malgré son beau pactole, son dîner avec Trump lui aura coûté un bras.