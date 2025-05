Des démocrates demandent l'ouverture d'une enquête pour conflit d'intérêt en ce qui concerne la crypo. Photo: Bloomberg via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Les mots sont forts, les accusations lourdes: «C’est ce qu'on appelle de la corruption», «une forme de corruption massive jamais vue auparavant», «la Maison Blanche la plus corrompue de l’histoire américaine». Ces déclarations choc viennent de figures démocrates qui dénoncent les liens étroits et lucratifs entre Donald Trump et l’univers des cryptomonnaies.

Jusqu’ici, l’intérêt de Trump pour les cryptos pouvait passer pour une stratégie politique parmi d’autres. Mais selon ses opposants, l’ancien président exploiterait ses relations et son influence pour favoriser ses propres intérêts financiers et ceux de sa famille. Plusieurs élus démocrates demandent l’ouverture d’une enquête, rapporte le «New York Times», lundi 5 mai.

Un nouveau rapport du groupe State Democracy Defenders Action révèle que près de 40% de la fortune de Trump, soit environ 2,9 milliards de dollars, serait désormais liée aux cryptomonnaies. En cause, l’émission des jetons $TRUMP et $MELANIA, mais aussi de World Liberty Financial, une plateforme d'échange de cryptomonnaies détenue par Trump et sa famille à 60%.

Une loi pour enrichir Trump?

C’est dans ce contexte brûlant que le Sénat s’apprête à examiner le GENIUS Act, un projet de loi fédéral visant à encadrer les stablecoins (monnaies stables), des cryptos adossées au dollar. Mais cette régulation, attendue par le secteur, profiterait aussi directement à World Liberty, récemment entrée sur ce marché, qui verrait ainsi ses perspectives commerciales considérablement élargies.

Selon le «New York Times», la famille Trump et ses partenaires sont déjà en position de générer des dizaines de millions de dollars de revenus par an, voire plus, grâce à ces stablecoins. Les démocrates redoutent ainsi une manœuvre législative aux airs de jackpot personnel.

La loi du Sénat «permettra au président et à sa famille de s'enrichir plus facilement», a déclaré la démocrate Elizabeth Warren. «C'est de la corruption et aucun sénateur ne devrait la cautionner.» Pour que le texte passe, les Républicains auront besoin du vote d'au moins sept Démocrates.

2 milliards en plus

Comme si cela ne suffisait pas, les fils Trump, Eric et Donald Jr., ont entamé ces dernières semaines une tournée mondiale pour promouvoir les entreprises commerciale familiales. Parmi les deals, un investissement de 2 milliards de dollars d’un fonds soutenu par Abou Dhabi dans World Liberty, selon CBS. Deux sénateurs démocrates ont demandé une enquête urgente, pointant «un degré d’influence étrangère surprenant et de potentiel de contrepartie qui pourrait mettre en danger la sécurité nationale».

Face aux accusations, la Maison Blanche affirme que Donald Trump n’a aucun lien direct avec ces activités. Les entreprises crypto sont «sous fiducie» gérées par ses enfants, rapporte «The independant». Mais les critiques rappellent que Trump continue de percevoir les juteux profits liés à ces investissements, malgré ce système.

Un dîner crypto à 1,5 million

Dernier épisode en date, le «Dîner des innovateurs en cryptographie et en IA», organisé le 5 mai par le comité MAGA Inc., un comité d'action politique qui réalise des levées de fonds pour soutenir le président. Le ticket d’entrée? 1,5 million de dollars. La destination des fonds reste floue, surtout quand on sait que Trump n’est pas censé pouvoir briguer un troisième mandat.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et ce n’est pas fini: un second dîner est prévu le 22 mai, réunissant les 220 principaux investisseurs de la crypto $TRUMP. Ce mème coin est contrôlé à 80% par la Trump Organization et ses filiales. Il a lui-même fait la promotion de cet événement sur sa plateforme Truth Social, exhortant ses partisans à acheter sa crypto. Cette nouvelle activité aurait déjà généré plus de 100 millions de dollars de commissions pour sa famille et ses partenaires, selon un rapport de Reuters datant de février.

Derrière la promesse d’un cadre pour réguler les cryptos se cache peut-être l’un des plus grands mélanges des genres entre affaires privées et pouvoir public qu’ait connu la politique américaine. Et au cœur de cette équation, une famille qui pourrait bien tout gagner, à commencer par des milliards.