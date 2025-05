Le marché des cryptomonnaies atteint des sommets. Le Bitcoin dépasse les 100'000 dollars, tandis que l'Ethereum bondit de 28% pour atteindre 2300 dollars. Ces hausses sont attribuées à des facteurs techniques et la détente sur le front de la guerre commerciale.

Le Bitcoin explose et dépasse à nouveau les 100'000 dollars

Le Bitcoin, cryptomonnaie phare, a atteint pour la deuxième fois de son histoire un taux record de 103'000 dollars. Photo: AFP

Le marché des cryptomonnaies est plus que jamais en bonne santé. Les deux devises numériques les plus importantes du marché, le Bitcoin et l'Ethereum, ont atteint des niveaux particulièrement élevés.

D'un côté, le Bitcoin a dépassé jeudi après-midi la barre symbolique des 100'000 dollars, qu'il avait déjà franchie pour la toute première fois fin 2024. La plus emblématique des cryptomonnaies s'échange actuellement à 103'000 dollars. Il y a un mois à peine, le prix du Bitcoin était tombé à son plus bas niveau annuel, soit environ 75'000 dollars, plombé par les salves tarifaires de Donald Trump. Depuis, le climat s’est apaisé et certains analystes perçoivent même des signes indiquant que le Bitcoin pourrait se démarquer de l’activité boursière traditionnelle.

D'autre part, l'Ethereum connaît l’une de ses meilleures performances depuis son lancement en 2017. Depuis jeudi, la cryptomonnaie numéro 2 a bondi de 28% pour atteindre une valeur de 2300 dollars. L'Ethereum vaut désormais au moins la moitié de son pic de novembre 2021. La hausse actuelle est due à une mise à jour en mars dernier qui a apporté des améliorations en termes de vitesse, d’évolutivité et de coûts de transaction.