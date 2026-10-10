DE
FR

Accord surprise entre Trump et Poutine
Zelensky aurait ignoré six avertissements américains sur les raffineries russes

Volodymyr Zelensky aurait ignoré six demandes américaines de cesser les frappes contre les raffineries russes, selon le média «Axios». En riposte, Donald Trump aurait négocié la livraison de diesel russe pour soulager les marchés.
Publié: 09:46 heures
1/4
Vendredi soir, le président américain Donald Trump annonce, après un entretien téléphonique avec le chef du Kremlin Vladimir Poutine, un accord sur les carburants avec la Russie.
Photo: AFP

En bref

  • Trump et Poutine ont convenu de livraisons de diesel russe
  • Zelensky critique cet accord: les États-Unis évoquent les attaques contre les raffineries
  • 300'000 tonnes ne suffisent aux États-Unis que pour environ 14 heures de consommation
20398918 AuthorPlaceholder.png
Mattia Jutzeler

Donald Trump s'est mis d'accord avec Vladimir Poutine sur des livraisons de diesel russe pour les États-Unis et le marché mondial. A Kiev, l'accord provoque l'indignation. Selon Axios, Zelensky aurait auparavant ignoré les appels américains à cesser les attaques contre les raffineries russes.

Plus de 300'000 tonnes de diesel seront acheminées sans délai vers les Etats-Unis et le marché mondial, selon un accord négocié vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. «500'000 tonnes supplémentaires seront livrées au cours du mois de novembre, puis un million de tonnes immédiatement après», a annoncé Trump.

En Ukraine, cet accord a suscité la sidération de Volodymyr Zelensky. «Autoriser la Russie à vendre des produits pétroliers constitue un investissement dans la guerre contre l'Ukraine. Il faut y mettre fin et non la prolonger», a martelé le président sur Telegram.

«Zelensky ne comprend pas la situation»

Selon le média américain «Axios», Donald Trump aurait rejeté la responsabilité de la situation sur Volodymyr Zelensky, accusant la stratégie militaire du président ukrainien d’avoir rendu cet accord nécessaire.

A lire aussi
Poutine trump
Crise du diesel
Trump appelle Poutine à l'aide
Putin Schröder
En visite à Moscou
Poutine a invité un «vieil ami» pour fêter son anniversaire

Selon un responsable américain proche du gouvernement, Volodymyr Zelensky aurait ignoré six demandes de Washington de mettre fin aux attaques contre les raffineries russes. Des frappes qui se sont révélées particulièrement efficaces ces derniers mois, rapporte «Axios». En riposte, le Kremlin a interdit les exportations de diesel afin d'éviter une pénurie sur son propre marché.

«Les attaques contre les raffineries font souffrir la Russie, mais elles font aussi souffrir les Américains», estime la source gouvernementale. Les prix de l'essence aux États-Unis auraient également bondi en raison des attaques ukrainiennes. «Zelensky ne comprend pas la situation. En continuant d'attaquer les raffineries, il dilapide la bienveillance qu'il a acquise auprès de Trump au cours des six derniers mois», a poursuivi le responsable.

300'000 tonnes

Reste à savoir si cet accord surprise Trump-Poutine mettra effectivement fin à la crise énergétique aux États-Unis. Une analyse de «Focus» démontre que les quelques 300'000 tonnes de diesel qui quitteront la Russie ne couvriraient à elles seules la consommation américiane que pendant environ 14 heures.

Les frappes ukrainiennes ne sont toutefois pas les seules responsables de la flambée des prix de l’énergie. La guerre menée par les États-Unis contre l’Iran et les tensions dans le détroit d’Ormuz contribuent également à faire grimper les coûts. Selon «Focus», Donald Trump chercherait surtout à démontrer sa capacité d'action à l’approche des élections de mi-mandat, prévues en novembre, et à se poser en homme capable de gérer les crises.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus