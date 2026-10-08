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En visite à Moscou
Poutine a invité son «vieil ami» Schröder pour fêter son anniversaire

Vladimir Poutine a célébré ses 74 ans à Moscou en compagnie de Gerhard Schröder. L'ex-chancelier allemand, critiqué pour ses liens avec le Kremlin, a été invité par Poutine après un séjour d'affaires.
Publié: il y a 16 minutes
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Vladimir Poutine a reçu Gerhard Schröder à Moscou pour son anniversaire mercredi.
Photo: DR
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AFP Agence France-Presse

Vladimir Poutine a reçu à son domicile le jour de son anniversaire mercredi Gerhard Schröder, a indiqué le Kremlin jeudi, alors que l'ancien chancelier allemand est critiqué pour ses liens avec le président russe.

«Hier matin, Vladimir Poutine a appris par les médias que Gerhard Schröder se trouvait à Moscou pour affaires. Le président a invité son vieil ami à le rejoindre», a indiqué le Kremlin sur Telegram. Vladimir Poutine fêtait ce jour-là ses 74 ans. Le Kremlin a publié des photos montrant les deux hommes se serrant la main en souriant.

La presse russe avait révélé la semaine dernière que M. Schröder, 82 ans, qui entretient des liens de longue date avec M. Poutine, avait été nommé au conseil de surveillance d'Hyperglobus, une chaîne de supermarchés russe qui appartenait au groupe allemand Globus par le passé.

Malaise en Allemagne

Les liens de Gerhard Schröder, chancelier allemand de 1998 à 2005, avec Vladimir Poutine suscitent le malaise en Allemagne, qui est l'un des principaux soutiens de l'Ukraine et qui entretient des relations particulièrement tendues avec Moscou.

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Après avoir quitté la chancellerie, il avait déjà travaillé pour le géant gazier russe Gazprom. Il avait ainsi été privé d'avantages accordés aux anciens chefs de gouvernement allemands en raison de sa proximité avec le président russe, auquel il est resté fidèle en dépit de l'offensive en Ukraine.

En mai dernier, M. Poutine avait suggéré que l'Europe choisisse Gerhard Schröder comme médiateur pour régler le conflit. Cette option avait rapidement été balayée par les 27 pays de l'UE.

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