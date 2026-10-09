AFP Agence France-Presse
Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social que son homologue russe Vladimir Poutine s'était engagé à fournir plusieurs millions de tonnes de diesel «pour le marché américain et mondial», sur plusieurs mois, après une «discussion très fructueuse».
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La Russie étant frappée de sanctions sur ses exportations hydrocarbures, le ministère des Finances américain a dans la foulée précisé avoir donné une autorisation provisoire pour cette mise sur le marché.
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