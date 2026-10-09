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Crise du diesel
Trump appelle Poutine à l'aide

Vladimir Poutine se serait engagé à livrer massivement du diesel «pour le marché américain et mondial», selon Donald Trump. Washington a annoncé dans la foulée lever ses sanctions sur les exportations d'hydrocarbures russes.
Publié: il y a 30 minutes
La dernière rencontre entre les deux présidents a eu lieu en 2025 en Alaska.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social que son homologue russe Vladimir Poutine s'était engagé à fournir plusieurs millions de tonnes de diesel «pour le marché américain et mondial», sur plusieurs mois, après une «discussion très fructueuse».

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La Russie étant frappée de sanctions sur ses exportations hydrocarbures, le ministère des Finances américain a dans la foulée précisé avoir donné une autorisation provisoire pour cette mise sur le marché.

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