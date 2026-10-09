Vladimir Poutine se serait engagé à livrer massivement du diesel «pour le marché américain et mondial», selon Donald Trump. Washington a annoncé dans la foulée lever ses sanctions sur les exportations d'hydrocarbures russes.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social que son homologue russe Vladimir Poutine s'était engagé à fournir plusieurs millions de tonnes de diesel «pour le marché américain et mondial», sur plusieurs mois, après une «discussion très fructueuse».

La Russie étant frappée de sanctions sur ses exportations hydrocarbures, le ministère des Finances américain a dans la foulée précisé avoir donné une autorisation provisoire pour cette mise sur le marché.

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