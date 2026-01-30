La Première dame aurait des difficultés à remplir les salles de cinéma pour son film. La toile s'en moque désormais abondamment. Car apparemment, personne ne veut voir le documentaire de Melania Trump – sauf ses alliés politiques.

Silja Anders

La première du film «Melania» de Melania Trump a eu lieu jeudi soir à Washington, D.C.. Elle et son mari, le président américain Donald Trump, ont organisé la projection au Trump Kennedy Center pour célébrer le projet de la Première dame. Des personnalités du monde politique – notamment du camp MAGA – étaient invitées, mais aussi des célébrités comme Nicki Minaj, qui assume ouvertement son soutien à Trump.

Un flop colossal

Donald Trump a comparé cette première à la cérémonie des Oscars et a déclaré: «C'est comme au bon vieux temps, quand la cérémonie des Oscars avait un taux d'audience élevé». Mais en parlant d'audiences, Melania Trump a eu du mal à vendre des billets pour les projections suivantes.

Cette situation a fait de la Première dame la risée des réseaux sociaux. Sur X, un utilisateur affirme avoir trouvé une annonce sur Craigslist (une plateforme américaine similaire à Marketplace de Facebook) proposant une place gratuite pour l'avant-première de «Melania», en échange de 50 dollars offerts. En d'autres termes, quelqu'un cherche à se débarrasser de son billet.

Dans tout le pays, des affiches publicitaires du film à l'effigie de Melania Trump ont été vandalisées. Elle a été affublée de cornes de diable, son visage a été gribouillé et des graffitis la traitent de «chienne».

«Je viens d'appeler la police. Quelqu'un a forcé ma voiture, n'a rien volé et a laissé quatre billets pour le film 'Melania'. C'est un crime de haine!», écrit une utilisatrice sur X.

Dehors, la presse

Les représentants de la presse de grands journaux comme «The New York Times», «The Washington Post» ou «Vanity Fair» n'ont pas été autorisés à assister à l'avant-première. Si Donald Trump ne tarit pas d'éloges sur le film de sa femme, les critiques des grands magazines se font toujours attendre.

Le film suit Melania Trump durant les vingt jours précédant la seconde investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. Amazon aurait acquis les droits pour la somme astronomique de 40 millions de dollars. Cependant, certains médias comme «Der Spiegel» prévoient déjà que le film ne rapportera pas plus de trois à cinq millions de dollars lors de son premier week-end.

Les images de salles de cinéma vides qui circulent sur les réseaux sociaux semblent confirmer ces prévisions. Par ailleurs, le magazine «Rolling Stones» a appris que certains membres de l'équipe ont fait retirer leurs noms du générique afin d'éviter toute association avec le film. Selon Watson, le film ne sera pas diffusé dans les salles de cinéma en Suisse. Amazon communiquera ultérieurement la date de sa sortie sur Prime Video.