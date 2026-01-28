DE
Malgré les critiques
La rappeuse Nicki Minaj assume être la «plus grande fan» de Trump

La rappeuse Nicki Minaj a déclaré être «la première fan» de Donald Trump. Elle a affirmé ne pas se soucier des critiquer concernant le président américain, ajoutant que «Dieu le protège».
Publié: il y a 4 minutes
Nicki Minaj a déclaré mercredi être «probablement la première fan du président» américain.
Nicki Minaj, star du rap devenue fervente partisane de Donald Trump, a déclaré mercredi être «probablement la première fan du président» américain. «Je suis probablement la première fan du président et ça ne va pas changer», a dit la chanteuse.

Donald Trump l'a invitée à le rejoindre sur scène pendant un événement à Washington consacré au lancement de «comptes Trump» pour les enfants américains, auxquels Nicki Minaj a promis de contribuer de manière privée. «La haine ou ce que les gens disent cela ne me touche pas du tout. En fait cela m'incite à le soutenir encore plus», a-t-elle ajouté, en concluant, à propos du milliardaire de 79 ans: «Dieu le protège. Amen.»

Le président a ensuite pris la main de la rappeuse pendant qu'un autre intervenant parlait. Il a dit vouloir «se laisser pousser les ongles» pour imiter Nicki Minaj, adepte de manucures extravagantes. «Reine du rap» auto-proclamée, admirée pour sa capacité à naviguer entre les registres, du plus grossier au plus mélodique, ainsi que pour son débit ultra-maîtrisé, Nicki Minaj a des records de ventes à son actif.

Soutien de la communauté LGBT+

L'interprète de «Starships» et «Anaconda» s'est ralliée sans réserves au mouvement MAGA (Make America Great Again, «Rendre sa grandeur à l'Amérique») du président américain depuis quelques mois. En novembre, elle avait fait une apparition surprise à l'ONU pour déclarer que «les chrétiens (étaient) pris pour cible» au Nigeria, une accusation martelée par Donald Trump mais rejetée à la fois par les autorités du pays, des observateurs et des chercheurs.

En 2018 l'artiste, née à Trinité-et-Tobago (Caraïbes), déplorait sur Instagram la brutalité de la politique anti-immigration du président républicain, alors dans son premier mandat. La star avait par ailleurs été en 2020 jurée d'une compétition de drag queens. Son soutien à Donald Trump lui vaut de nombreuses critiques sur des forums internet, où elle est notamment accusée d'avoir trahi la communauté LGBT+.

