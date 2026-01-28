Le documentaire sur Melania Trump s'apprête à sortir en salles. Dans un contexte politique brûlant et entaché par des scandales, le film risque de connaître un échec cuisant.

Léa Perrin Journaliste Blick

Melania Trump est l'une des figures les plus mystérieuses de la vie politique américaine. Cachée sous son chapeau au style d'Audrey Hepburn, tapie dans son penthouse à New York, muette lors des interventions de Trump, discrète lors des apparitions publiques ou évitant de tenir la main de son mari... qui est véritablement la Première dame américaine? C'est la question à laquelle l'épouse de Donald Trump avait promis de répondre à travers son documentaire «Melania».

Pourtant, les révélations risquent de ne pas être aussi fracassantes que prévues. Entaché par la crise politique actuelle et de nombreux scandales dans une production chaotique, le film qui sortira dans les salles américaines ce vendredi 30 janvier risque d'essuyer un échec cuisant selon les premières prévisions. Un revers de taille pour une production au coût record.

«Lever le voile»

Le public ne connait que très peu de choses sur Melania Trump, figure opaque qui évolue dans l'ombre de son mari surmédiatisé. Son retrait constant des caméras (et de son mari) ont fait jaillir de nombreuses rumeurs sur l'état de son mariage avec l'actuel président américain, que l'ex-mannequin slovène a rencontré à l'âge de 28 ans. Mais surprise! L'an dernier, la Première dame annonçait la sortie d'un documentaire qui devait «lever le voile» sur tant d'obscurité.

Elle y promet alors un portrait intime, rare, «sans filtre», quasiment exclusif sur son quotidien. Intitulé «Melania», le film retrace notamment les trois semaines qui précèdent la deuxième investiture de Donald Trump, alors que l'ex et future Première dame prépare la transition présidentielle.

Polémiques sur polémiques

Mais si l'annonce de ce documentaire a provoqué un tollé, ce n'est pas pour l'intérêt que le public porte à Melania Trump. Rachetée par Amazon à hauteur de 40 millions de dollars, cette production brise un record de prix absolu pour un documentaire. A cette somme s'ajoutent environ 35 millions de dollars pour la promotion du film, selon «The Independent». Un chiffre qui fait bondir aux Etats-Unis et questionne sur une tentative du propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, de s'attirer les faveurs de l'administration Trump.

En parallèle, un scandale persistant autour du réalisateur Brett Ratner vient ternir l'image de sa nouvelle oeuvre. Ce cinéaste marginalisé d'Hollywood avait été accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes en 2017, puis évincé de la scène cinématographique. Son retour derrière la caméra reste hautement polémique.

Enfin, même la première officielle du film, organisée au Kennedy Center ce mercredi 28 janvier, n’échappe pas à la controverse. Le lieu emblématique a récemment été rebaptisé en partie au nom de Donald Trump, une décision qui avait déjà provoqué de vives réactions dans le monde culturel et des boycotts à la chaîne.

Contexte politique chaotique

Mais la sortie du documentaire de la Première dame des Etats-Unis tombe surtout comme un cheveu sur la soupe. Sa diffusion en salle intervient alors que l'administration Trump traverse une période politiquement explosive. Le pays s'enflamme après les violences provoquées par la mort de deux citoyens américains par les agents fédéraux de l'ICE à Minneapolis.

Dans un tel contexte, la projection privée du film à la Maison Blanche samedi 24 janvier (quelques heures après la mort d'Alex Pretti sous les balles de l'ICE) a choqué jusque dans les rangs institutionnels. Certains élus démocrates ont estimé que la présidence privilégiait sa propre mise en scène à la gestion de crise.

En pleine promotion documentaire, Melania Trump a de son côté appelé mardi à «l'unité» après la mort des deux manifestants tués dans le Minnesota. «Nous devons nous rassembler. Je suis contre la violence donc s'il vous plaît, si vous manifestez, manifestez dans le calme», a-t-elle déclaré devant l'affiche de son film.

Un seul billet vendu

Dans un tel contexte, le succès commercial de «Melania» reste fortement incertain. Certains analystes évoquent un démarrage très modeste au box-office, sans commune mesure avec l'investissement colossal consenti. Hors du cercle présidentiel, la réception se veut déjà très froide à quelques jours seulement de sa sortie officielle aux Etats-Unis.

En Royaume-Uni, où il est déjà sorti dans des dizaines de salles, le film n’a vendu qu’un unique billet dans certaines projections, ce qui a été perçu comme un échec commercial antérieur à la sortie américaine. Certaines projections ont par ailleurs suscité des protestations plutôt qu'un véritable engouement.

Pour l’administration Trump, «Melania» offre néanmoins une vitrine rare dans une industrie du divertissement largement critique à son égard. L'occasion de proposer une image plus lisse d'un mandat présidentiel vivement secoué par les scandales. Amazon, de son côté, ne s’arrête pas là: une série documentaire en trois parties est déjà annoncée sur Prime Video.