Après la version plus chaleureuse de 2017, le nouveau portrait officiel de la première dame déborde de fermeté et de détermination. Certains internautes se demandent même s'il a été généré par une IA.

Pour la seconde fois, Melania Trump a dévoilé son portrait officiel de First Lady: un cliché en noir et blanc, plutôt froid, que certains internautes soupçonnent d'avoir été généré par une IA.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Un regard glacial, un tailleur impeccable, une moue déterminée et ferme. Le tout en noir et blanc, comme pour insister sur un seul fait: Melania Trump ne rigole plus. Et ne sourit même pas, d'ailleurs. Elle n'a probablement pas le temps pour cela, trop occupée à se re-familiariser avec les responsabilités – et l'immense pouvoir – de First Lady.

Voilà en tout cas l'impression que peut donner son nouveau portrait officiel, dévoilé dans la nuit du 27 janvier sur les réseaux sociaux de la Maison-Blanche. Les deux mains symétriquement appuyées sur une table de conférence, la première dame a le regard vissé sur l'objectif.

Parmi les internautes, les avis sont partagés: certains complimentent sa beauté («Fabuleuse!», «On dirait qu'elle n'est jamais partie»), tandis que d'autres se demandent carrément si le cliché n'a pas été généré par une intelligence artificielle ou sublimé par un puissant filtre Photoshop («On dirait une mauvaise image IA», «Gênante et sinistre»). D'autres, en revanche, s'en contrefichent, déclarant que le post leur a simplement rappelé de se désabonner du compte de la Maison Blanche.

«Même pour moi, c'est très différent cette fois»

La différence avec son précédent portrait est flagrante: de 2017, lors de la première élection de son époux, Melania affichait une expression plus douce, légèrement souriante. Ses cheveux étaient plus souples, sa tenue agrémentée de quelques bijoux et son cou enserré d'un petit châle à perles.

En 2025, plus d'ornements ou de pierreries, ni de couleurs. C'est une toute nouvelle ère, ainsi que l'a confirmé Melania Trump elle-même durant l'émission Fox & Friends: «Même pour moi, c'est très différent cette fois, car je sais désormais ce qui est requis pour choisir les personnes qui feront partie de mon équipe. C'est ce que je suis en train de faire actuellement.»

Un rôle plus actif dans l'administration Trump?

Cette déclaration, appuyée par la nature de son portrait, serait-elle un indice quant aux intentions de la First Lady à Washington? Pour Robert Collins, politologue et professeur à l'Université Dillard, c'est probable:

«Melania est, bien sûr, une ancienne mannequin, analysait-il auprès de Newsweek. Elle comprend parfaitement le branding, ainsi que le pouvoir des photographies. Le choix d'un cliché noir et blanc a été pensé pour communiquer le sérieux de sa position. Cela peut indiquer qu'elle a l'intention d'endosser un rôle plus actif dans l'administration Trump. Ou en tout cas plus actif que lors du premier mandat.»

Le chapeau de toutes les hypothèses

Quelques jours avant la diffusion du portrait, la presse internationale s'était d'ailleurs prise de passion pour le chapeau porté par Melania Trump lors de l'investiture de Trump. Droit et strict, celui-ci masquait et ombrageait son regard. Souhaitait-elle apparaître menaçante? A-t-elle été remplacée par une autre? Voulait-elle se protéger des tentatives de rapprochement de Donald Trump? Les hypothèses n'avaient pas manqué de déferler sur les réseaux.

Durant la même soirée, les caméras du monde entier s'étaient rivées sur son slow légèrement crispé avec son époux, ainsi que le «air kiss» un peu raté, durant lequel le visage de Melania était resté à quelques bons centimètres de celui de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, avec ou sans chapeau, retouchée ou pas, la première dame n'a aucun mal à faire parler d'elle.