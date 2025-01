Melania, menaçante ou pauvre chose cachée derrière son chapeau?

«Femme de mafieux» ou femme qui n'a pas du tout envie d'être là? Melania Trump et son chapeau ont fait jaser à la seconde investiture de son mari, le 20 janvier. Sur les réseaux, cet étrange choix vestimentaire divise. La première dame est-elle menaçante ou désespérée?

Melania se serait beaucoup impliquée dans la création de sa tenue, au chapeau vivement commenté sur les réseaux. Photo: AFP via Getty Images

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Pour l’investiture de Donald Trump à Washington, Melania Trump a captivé l’attention avec un chapeau énigmatique qui dissimulait ses yeux. Drôle de choix pour une personnalité publique lors d'un événement de cette ampleur...

Référence en matière d'étiquette vestimentaire, «Madame Figaro» a analysé les réactions controversées au couvre-chef. On apprend qu'il est signé Eric Javits, créateur américain spécialisé dans les chapeaux pliables pour se protéger du soleil. On est loin des grandes maisons de mode italiennes.

Une façon de se cacher?

Sur les réseaux sociaux, ce choix incongru a inquiété de nombreux internautes. Melania aurait-elle été remplacée par une autre? Ou la Première dame a-t-elle tenté d'éviter la soirée, cachée sous son chapeau de canotier? Est-ce le bisou de son époux qu'elle aurait ingénieusement repoussé de son large galurin?

«Madame Figaro» explique que l'ex-mannequin s'est beaucoup investie pour composer la tenue parfaite. C'est d'ailleurs à visage découvert qu'elle a dansé un slow digne des meilleures booms.

«Femme de mafieux»

«The Guardian» ironise sur une Première dame «quasi-invisible», incapable de regarder le public ou les caméras en face. Mais selon le quotidien britannique, les commentateurs ont plutôt évoqué un look sombre et sévère.

La tenue de Melania a ainsi été qualifié de «Dark MAGA», soit MAGA, pour Make america great again, mais du côté obscur... L'ex-mannequin, généralement peu souriante, s'est aussi vue affublée d'un nouveau sobriquet: «Femme de mafieux à un enterrement». Qu'on l'aime ou pas, son chapeau est déjà entré dans la légende.