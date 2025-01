Investiture de Donald Trump

Le maire de Londres s'inquiète de la montée des «populistes réactionnaires»

A la veille du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le maire travailliste de Londres Sadiq Khan s'est inquiété dimanche de la montée des «populistes réactionnaires» dans les démocraties occidentales, appelant les «progressistes» à les affronter.

Pour le maire de Londres, le retour de Donald Trump a la Maison Blanche annonce une période de troubles pour les démocraties. Photo: Anadolu via Getty Images

«Les progressistes à travers le monde occidental font face à un défi qui définira le siècle, et les enjeux pour la démocratie libérale ne sauraient être plus importants», a écrit Sadiq Khan, dans une tribune publié dans hebdomadaire de centre gauche The Observer. Citant la montée de la droite dure dans plusieurs pays d'Europe, il a estimé que «le spectre de la résurgence du fascisme hante l'Occident».

Interrogé dimanche sur la BBC, le secrétaire en chef du Trésor britannique, membre du cabinet du Premier ministre Keir Starmer, a répondu que le gouvernement travailliste ne partageait pas ces propos.

Source: AFP