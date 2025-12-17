DE
Bande-annonce publiée
Melania Trump au cœur d’un documentaire Amazon

Amazon-MGM dévoile la bande-annonce de «Melania», un documentaire sur les 20 jours précédant la nouvelle investiture de Donald Trump. Le film, produit par la Première dame elle-même, promet un accès sans précédent à son quotidien et sortira le 30 janvier.
Publié: il y a 19 minutes
Melania Trump va être au coeur d'un documentaire d'Amazon.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Les studios Amazon-MGM ont sorti mercredi la première bande-annonce du documentaire «Melania», produit par la Première dame des Etats-Unis, et qui suit l'épouse du milliardaire républicain dans les trois semaines avant sa nouvelle investiture à la Maison Blanche en janvier.

Le documentaire sortira au cinéma le 30 janvier et se vante d'offrir un accès «sans précédent» à ces 20 jours, «à travers les yeux de la Première dame elle-même». «Avec des images exclusives capturant des réunions cruciales, des conversations privées, et des milieux jamais vus auparavant, +Melania+ présente le retour de Melania Trump dans l'un des rôles les plus puissants au monde», souligne Amazon sur son site.

«C'est reparti pour un tour»

La sortie du documentaire intervient après un rapprochement marqué au cours de l'année passée entre le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et Donald Trump. L'homme d'affaires s'est notamment vu accorder un siège au premier rang lors de l'investiture du républicain le 20 janvier au Capitole.

Selon le «Wall Street Journal», Melania Trump touchera plus de 70% des 40 millions de dollars qu'Amazon a déboursés pour financer le documentaire. Une somme bien plus élevée que l'offre de 14 millions faite par Disney, la seconde plus élevée après Amazon-MGM, selon le quotidien.

«C'est reparti pour un tour», déclare directement à la caméra l'ancienne mannequin de 55 ans quelques instants avant la seconde prestation de serment de son mari, au début de cette bande-annonce d'un peu plus d'une minute, où l'on peut la voir aller de réunion en réunion. «Bonjour Monsieur le président, félicitations», dit-elle à un moment par téléphone à son époux, que l'on peut entendre lui demander: «Tu l'as regardé?» – ce à quoi elle répond: «Non, je le verrai aux informations.»

Bousculé par #MeToo

Les Trump vivent la plupart du temps séparés depuis l'entrée en fonction du président, Melania passant la plus grande partie de son temps à New York, où leur fils Barron, âgé de 19 ans, est inscrit à l'université.

«Melania» marque également le retour derrière la caméra de Brett Ratner. Réalisateur des blockbusters «Rush Hour» et «X-Men l'affrontement final», il avait été accusé en 2017 de violences sexuelles par les actrices Natasha Henstridge et Olivia Munn, ainsi que quatre autres femmes, en plein mouvement #MeToo. Le cinéaste avait rejeté ces accusations.

