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«Une tactique d'intimidation»
Les agents de l'ICE sommés de se démasquer à New York

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, impose jeudi de nouvelles règles à l'agence fédérale ICE. Les agents devront opérer sans masques et éviter lieux sensibles sans mandat judiciaire, après des critiques sur leurs pratiques.
Publié: il y a 48 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
La gouverneure de New York, Kathy Hochul, impose jeudi de nouvelles règles à l'agence fédérale ICE.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

La gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a annoncé jeudi plusieurs mesures destinées à restreindre les activités de la police fédérale de l'immigration sur le territoire qu'elle administre, obligeant notamment ses agents à travailler sans masques.

Bras armés de la politique anti-immigration de l'administration Trump, les policiers de l'agence fédérale ICE opèrent le plus souvent masqués, officiellement pour éviter d'être identifiés et éventuellement menacés en dehors de leur travail.

Mais cette pratique a été très critiquée par les élus démocrates et les associations de défense des droits humains, qui y voient une volonté d'agir en toute impunité alors que les violences impliquant ICE se multiplient, avec notamment la mort de deux Américains abattus par balles durant l'hiver à Minneapolis.

«Pour l'ICE, porter des masques sans raison valable n'est rien d'autre qu'une tactique d'intimidation, une tentative lâche d'échapper à toute responsabilité», a lancé au cours d'une conférence de presse consacrée au budget la gouverneure de cet Etat comptant quelque 20 millions d'habitants, soit le 4e le plus peuplé des Etats-Unis.

«Protéger leurs communautés»

Parmi les autres mesures prises pour «protéger les New-Yorkais contre les opérations agressives, et souvent cruelles, menées par l'ICE», Kathy Hochul a annoncé que celle-ci ne serait pas autorisée à «entrer dans les écoles, les bibliothèques, les centres communautaires, les bureaux de vote et d'autres lieux sensibles sans mandat judiciaire».

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Elle interdit en outre aux autorités policières locales de coopérer avec l'agence pour toute forme d'opération relevant seulement des lois de l'immigration – excluant donc les questions de sécurité publique. «Nos policiers, payés avec l'argent des contribuables locaux, ont été recrutés pour protéger leurs communautés (...) Ils ne sont pas là pour faire le travail du gouvernement fédéral», a encore dit la gouverneure.

Interrogé récemment sur les projets de Kathy Hochul, le conseiller de Donald Trump sur l'immigration Tom Homan a menacé de déployer encore plus d'agents dans l'Etat. «Ce qui va se passer dans des endroits comme New York, si des responsables adoptent des lois absurdes pour refuser de coopérer avec nous, c'est qu'on va saturer le terrain», a-t-il mis en garde.



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