Todd Lyons, directeur par intérim de l'ICE, quittera son poste le 31 mai pour rejoindre le secteur privé. Nommé par Donald Trump en 2025, il laisse une agence au centre des débats sur ses méthodes musclées.

Le directeur de la police américaine de l'immigration sur le départ

Le directeur de la police américaine de l'immigration sur le départ

AFP Agence France-Presse

Le directeur par intérim de la police américaine de l'immigration (ICE), Todd Lyons, va quitter son poste au sein de cette agence. L'ICE est devenu le bras armé de l'offensive antimigrants du président américain, a annoncé jeudi le ministre de la Sécurité intérieure.

Todd Lyons a été «un excellent dirigeant de l'ICE», a salué Markwayne Mullin dans un communiqué, lui souhaitant «bonne chance pour la suite de sa carrière dans le secteur privé». Il a précisé que Todd Lyons quitterait son poste le 31 mai.

Todd Lyons avait été nommé directeur par intérim de l'ICE par Donald Trump en mars 2025. Selon NBC News, Todd Lyons quitte ses fonctions pour rejoindre le secteur privé. «Grâce à son leadership, les communautés américaines sont plus sûres», a déclaré Markwayne Mullin.

Méthodes jugées brutales

Le ministre, lui-même nommé il y a quelques semaines après le renvoi de sa prédécesseure, Kristi Noem, n'a pas donné la raison de ce départ et n'a pas non plus communiqué de nom pour le remplacer. La police fédérale de l'immigration est chargée de mener l'offensive anti-immigration voulue par le républicain.

Ses méthodes jugées brutales, ainsi que la mort en janvier de Renée Good et d'Alex Pretti, tués par balles par des agents fédéraux de l'immigration à Minneapolis alors qu'ils s'opposaient à leur présence dans cette ville, ont provoqué une vive émotion dans le pays.