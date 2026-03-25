L’Etat du Minnesota a porté plainte contre le gouvernement américain pour ne pas avoir respecté ses engagements de coopération dans une enquête sur des fusillades. Deux citoyens américains ont été tués par des agents de la police de l’immigration en janvier.

Le Minnesota attaque le gouvernement de Trump après la mort de deux citoyens

Le Minnesota attaque le gouvernement de Trump après la mort de deux citoyens

AFP Agence France-Presse

L'Etat du Minnesota a déposé une plainte mardi à Washington contre les ministères américains de la Justice et de la Sécurité intérieure dans le cadre de l'enquête sur la mort de deux citoyens américains tués au début de l'année par des agents de la police de l'immigration.

La plainte, vue par l'AFP, accuse le gouvernement fédéral de ne pas avoir respecté ses engagements initiaux de coopération dans l'enquête sur les fusillades qui ont coûté la vie aux Américains Renee Good et Alex Pretti et blessé le ressortissant vénézuélien Julio Cesar Sosa-Celis, en marge de manifestations contre la politique de l'immigration à Minneapolis.

Violences de l'ICE

«L'Etat du Minnesota a l'autorité et la responsabilité de protéger sa population contre la violence et de la combattre sur son territoire, notamment en poursuivant les auteurs d'homicides, de tentatives d'homicide et d'agressions», affirme la plainte. «Cette responsabilité incombe principalement aux forces de l'ordre et aux autorités judiciaires du Minnesota qui doivent recueillir les preuves, évaluer les faits et déterminer si le droit pénal du Minnesota a été enfreint», souligne le document.

Selon cette plainte, le gouvernement fédéral a empêché les autorités du Minnesota d'accéder aux éléments de l'enquête dont elles ont besoin pour enquêter sur les trois fusillades. En janvier, des agents fédéraux ont tué Renée Good et Alex Pretti, deux Américains résidant à Minneapolis qui manifestaient contre les méthodes de la police de l'immigration (ICE). Ils ont également blessé par balle Julio Cesar Sosa-Celis, un immigré vénézuélien sans papiers, touché à la jambe lors d'une course-poursuite près de son domicile.



