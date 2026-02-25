DE
Polémique autour de l'ICE
Trump déchaîne sa colère sur une femme qui contrarie ses plans

L'administration Trump a déposé une plainte contre Mikie Sherrill, gouverneure du New Jersey. Pamela Bondi l'accuse d'entraver la politique d'immigration fédérale de l'ICE.
Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi avoir porté plainte contre l'Etat du New Jersey et sa gouverneure démocrate Mikie Sherrill pour «entrave» à sa politique d'immigration. «Les agents fédéraux risquent leur vie pour protéger les citoyens du New Jersey, et pourtant les dirigeants du New Jersey adoptent des politiques visant à entraver et mettre en danger les forces de l'ordre», a affirmé la ministre de la Justice Pamela Bondi dans un communiqué de son ministère.

«Les Etats ne peuvent pas interférer délibérément avec nos efforts pour expulser les étrangers en situation irrégulière et arrêter des criminels, les politiques de sanctuarisation du New Jersey ne tiendront pas», a martelé Pamela Bondi. L'administration Trump reproche à Mikie Sherrill d'avoir signé il y a deux semaines un décret interdisant aux agents fédéraux de la police de l'immigration (ICE) de procéder à des arrestations sur des propriétés appartenant à l'Etat du New Jersey.

La plainte de 21 pages, consultée par l'AFP, estime que le décret de la gouverneure démocrate, dont le nom est incorrectement orthographié «Sherill», «constitue un obstacle intolérable» à l'application des lois sur l'immigration. «Un tel mépris flagrant des lois fédérales en vigueur depuis plus de 30 ans n'est pas un simple acte politique, mais une action délibérée qui met en péril la sécurité publique de tous les Américains», soutient la plainte.

«Des villes sanctuaires»

«Ce sur quoi le gouvernement fédéral devrait se concentrer en ce moment, au lieu d'attaquer des Etats comme le New Jersey qui s'efforcent d'assurer la sécurité des citoyens, c'est la formation de ses agents de l'ICE», a réagi Mme Sherrill. La plainte du ministère de la Justice est la dernière action en date dans la lutte menée par l'administration Trump contre les restrictions imposées par certains Etats et collectivités locales à l'application des lois sur l'immigration.

L'an dernier, le ministère de la Justice a intenté des poursuites contre le Minnesota et le Colorado, ainsi que contre des villes comme New York, Chicago, Los Angeles et Denver, considérées comme «des villes sanctuaires» qui protègent les immigrés sans papiers. En mai dernier, l'administration Trump a intenté un procès à quatre villes du New Jersey considérées comme des «villes sanctuaires».

