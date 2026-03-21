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Pression sur les démocrates
Trump menace d'envoyer l'ICE faire la sécurité à l'aéroport

Donald Trump menace de déployer la police de l'immigration (ICE) dans les aéroports américains, paralysés par un manque d'agents après un blocage budgétaire depuis le 14 février.
Publié: il y a 46 minutes
Donald Trump menace de déployer la police de l'immigration (ICE) dans les aéroports américains.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé samedi d'envoyer la police de l'immigration (ICE) assurer les contrôles de sécurité dans les aéroports américains, où l'attente peut durer des heures par manque d'agents spécialisés, qui ne sont pas payés du fait d'une paralysie budgétaire partielle.

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«Si les démocrates d'extrême gauche ne signent pas immédiatement un accord pour que notre pays, en particulier nos aéroports, soit de nouveau libre et sûr, je vais déployer nos brillants et patriotes agents ICE aux aéroports où ils s'occuperont de la sécurité», a posté le président américain sur son réseau Truth Social.

Depuis le 14 février, le financement du DHS – ministère chargé notamment des contrôles de sécurité dans les aéroports – est gelé en raison du profond différend entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l'immigration, très contestées à gauche.

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