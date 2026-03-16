Un Afghan de 41 ans est mort au Texas après une brève détention par l'ICE. Ancien collaborateur de l'armée américaine, il laisse derrière lui six enfants.

Mort d'un Afghan dans un centre de rétention de la police de l'immigration

Mort d'un Afghan dans un centre de rétention de la police de l'immigration

AFP Agence France-Presse

Un Afghan est mort dans un hôpital du Texas, moins de 24 heures après avoir été placé en détention par les services de l'immigration et des douanes (ICE), a indiqué l'agence fédérale dimanche. Des appels à l'ouverture d'une enquête se multiplient.

Mohommad Nazeer Paktyawal, 41 ans, avait travaillé aux côtés des forces spéciales de l'armée américaine en Afghanistan et avait été évacué en 2021 vers les Etats-Unis. Sa demande d'asile était toujours «en cours d'examen», selon AfghanEvac, un groupe qui a aidé à la réinstallation d'Afghans aux États-Unis.

Victime de douleurs thoraciques

L'ICE a indiqué que Mohommad Nazeer Paktyawal avait été arrêté vendredi et conduit à l'hôpital Parkland de Dallas, au Texas, après s'être plaint de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques.

«Tôt le 14 mars, Paktyawal prenait son petit-déjeuner lorsque le personnel médical a constaté que sa langue avait enflé, déclenchant une intervention médicale. Après plusieurs tentatives de réanimation, son décès a été prononcé à 9h10», a déclaré l'ICE dans un communiqué.

Aucun antécédent médical

L'agence n'a pas précisé la cause du décès et a indiqué que la mort de Mohommad Nazeer Paktyawal «fait actuellement l'objet d'une enquête». Elle ajoute qu'il n'avait signalé aucun antécédent médical au moment de son interpellation.

«AfghanEvac demande une enquête immédiate et transparente sur les circonstances de sa détention, de ses soins médicaux et de son décès», a déclaré le président du groupe, Shawn VanDiver. La victime était père de six enfants, le plus jeune étant âgé de 18 mois, a indiqué sa famille dans un communiqué relayé par AfghanEvac.